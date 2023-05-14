دمار فوق دمار .. شاهد ما فعله القصف الإسرائيلي بمنازل الفلسطينيين في غزة المحاصرة  

بقلم: يورونيوز

جاء في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني أن 50 طائرة حربية إسرائيلية شاركت في الغارات على غزة، أدت إلى سقوط "33 شهيدا" فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3نساء ومسنين اثنين، وإصابة 47 آخرين بجروح.

التقطت مشاهد مصورة جوا لمنازل الفلسطينيين المدمرة التي قصفتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، حيث أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية، عشرات الغارات الجوية للقوات الاسرائيلية على الفلسطينيين من جهة، وإطلاق فصائل فلسطينية مسلحة لمئات الصواريخ على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة، واستمرت العمليات من الجانبين خمسة أيام قتل فيها 33 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة وإسرائيلي واحد في مدينة رحوفوت.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ ليل السبت، ليعود الهدوء صباح الأحد في قطاع غزة وإسرائيل، دون أصوات قصف أو طائرات أو دوي صفارات الانذار.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني أن 50 طائرة حربية إسرائيلية شاركت في الغارات على غزة، أدت إلى سقوط "33 شهيدا" فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3 نساء ومسنين اثنين، وإصابة 47 آخرين بجروح.

كما أدى القصف وفق البيان إلى هدم 51 وحدة سكنية هدما كليا، وإلحاق أضرار بنحو 49 وحدة سكنية أضحت غير صالحة للسكن، فيما ألحصق أضرار جزئية بنحة 891 وحدة سكنية أخرى.

وعادت الحياة إلى شوارع قطاع غزة التي عجت بالمارة والمركبات، وأبحر صيادون في مراكبهم في القطاع الساحلي، بينما تفقد سكان غزة الدمار الذي لحق بمنازلهم في مناطق مختلفة.

منزل مدمر لأحد الفلسطينيين في غزة. 2023/05/13 فاطمة شبير/أ ب

بدأت المواجهات الأخيرة (والتي تعد الأعنف بين الفلسطينيين في غزة والقوات الإسرائيلية منذ آب/أغسطس 2022)، بضربات جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة قادة عسكريين في حركة الجهاد الإسلامي، ثم سقط من الحركة قادة ومقاتلون آخرون، وكذلك من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند في بيان: "أشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح... بما في ذلك أرواح الأطفال والنساء، التي تسببت بها الضربات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ العشوائي على إسرائيل، من قبل الفصائل الفلسطينية...أدعو كل الأطراف الى احترام وقف اطلاق النار...وأنتظر بفارغ الصبر إعادة وصول" المساعدات الإنسانية الى غزة.

وأكدت القوات الإسرائيلية أنها أصابت منذ الثلاثاء 371 هدفا في الجانب الفلسطيني، وأن أكثر من 1230 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل اعترضت منظمة الدفاع الجوي أكثر من 370 منها.

وشهد قطاع غزة المنطقة الضيقة التي يعيش فيها 2,3 مليون فلسطيني يعانون من الفقر والبطالة، عددا من الحروب مع اسرائيل منذ 2008.

وفي آب/أغسطس 2022 أدت اشتباكات استمرت ثلاثة أيام بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي إلى مقتل 49 فلسطينيًا بينهم 19 طفلاً على الأقل حسب الأمم المتحدة. وأطلق حينذاك أطلق أكثر من ألف صاروخ من غزة على إسرائيل مما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى.