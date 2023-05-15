شاهد: الإعصار موكا يضرب ميانمار وبنغلادش ويخلف قتلى وجرحى

بقلم: يورونيوز

قال المسؤول في إدارة الكوارث قمر الحسن إن الإعصار "لم يتسبب في أضرار كبيرة" في بنغلادش، مضيفًا أن السلطات أجلت 750 ألف شخص قبل العاصفة.

ضرب الإعصار موكا ميانمار وجنوب شرق بنغلادش الأحد، ولم يخلف أضرارا كبيرة في مخيمات اللاجئين الروهينغا لكنه عصف بمناطق من غرب ميانمار انقطعت الاتصالات في أجزاء منها.

ولقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب المئات في ميانمار، فيما تم إنقاذ نجو 1000 شخص كانوا محاصرين بسبب مياه البحر بعمق 3.6 متر.

وعانى أكثر من 700 شخص من أصل حوالي 20000 شخص من الرياح العاتية حيث كانوا يحتمون في مبانٍ أكثر صلابة في مرتفعات بلدة سيتوي مثل الأديرة والمعابد والمدارس، وفقًا لقائد جمعية شباب راخين الخيرية في سيتوي. وطلب عدم ذكر اسمه خوفا من انتقام السلطات في الدولة التي يديرها الجيش.

ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في ميانمار، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترًا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.

وقال مفوض اللاجئين ميزان الرحمن إن ما بين 400 و500 خيمة تضررت في مخيمات تأوي نحو مليون لاجئ من الروهينغا في كوكس بازار في بنغلادش.

وتحولت شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف شخص إلى أنهار مع وصول العاصفة التي أطاحت أسطح مبان وأسقطت أعمدة كهرباء. فيما مزقت الرياح بيوتا مصنوعة من القماش المشمع والخيزران في أحد مخيمات النازحين الروهينغا في كياوكفيو بولاية راخين في ميانمار.