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أوكرانيا
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فرنسا ستقدم عشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني

ماكرون وزيلينسكي
ماكرون وزيلينسكي   -  Copyright  Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

وفي بيان مشترك صادر عن الرئيسين، دعا ماكرون وزيلينسكي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

أعلنت باريس الاثنين عن تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها، وذلك في أعقاب مأدبة عشاء جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه.

وفي بيان مشترك صادر عن الرئيسين، دعا ماكرون وزيلينسكي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال البيان "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC"، مضيفا أن باريس "تركز أيضا جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".

وأكد أن "أوكرانيا وفرنسا تتفقان على ضرورة زيادة الضغط الجماعي على روسيا من خلال فرض مزيد من العقوبات عليها لإضعاف قدرتها على مواصلة حربها العدوانية وغير القانونية".

وقال زيلينسكي في تغريدة خلال توجهه إلى قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس "مع كل زيارة إلى باريس، تتوسع القدرات الدفاعية والهجومية لأوكرانيا".

أضاف "العلاقات مع أوروبا تزداد قوة، والضغط على روسيا آخذ في الازدياد".

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ماكرون وزيلينسكي يدعوان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا 


دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زيادة الضغط على روسيا بفرض "عقوبات جديدة"، بحسب بيان مشترك صدر عن البلدين بعد محادثاتهما مساء الأحد في باريس.

وأعلن البلدان أن "أوكرانيا وفرنسا تتفقان على ضرورة زيادة ضغوطنا الجماعية على روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة بهدف إضعاف قدرتها على مواصلة حربها العدوانية غير المشروعة".
 

المصادر الإضافية • وكالات

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