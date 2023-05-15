بعد الإفراج عنه.. رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يمثل أمام المحكمة مجدداً

بقلم: يورونيوز

رئيس الوزراء الأسبق ولاعب الكريكيت الشهير عمران خان سيمثل أمام المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد مرة أخرى، بعد الإفراج عنه الجمعة، إثر اضطرابات شعبية خطيرة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ تأسيس الدولة.

من المقرر أن يمثُل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة الإثنين، بعدما أثار احتجازه لوقت قصير الأسبوع الماضي أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد. وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية، والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.

وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقاً ويتمتع بشعبية كبيرة، قد أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرقات وخربت منشآت للجيش.

وقُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات على ما ذكرت مستشفيات والشرطة. وأصيب مئات عناصر الشرطة، وأوقف أكثر من أربعة آلاف شخص غالبيتهم في محافظتي بنجاب في شرق البلاد وعاصمتها لاهور، وخيبر باختونخوا في شمال غربها بحسب السلطات.

والإثنين، من المقرر أن يمثل خان أمام محكمة في لاهور (شرق) للرد على الاتهامات الموجهة إليه بالتخطيط لأعمال العنف التي أعقبت توقيقه، بحسب أحد محاميه. وقال المحامي انتظار حسين بانجوتها لوكالة فرانس برس إن "خان سيمثل أمام المحكمة اليوم لقضايا مسجلة ضده تتعلق بالأحداث من 9 أيار/مايو حتى 12 منه".

وأكد خان الإثنين في تغريدة على تويتر أنه يتوقع توقيفه مرة أخرى.

وقال "عبر استخدام ذريعة العنف عندما كنت في السجن، فإنهم يلعبون دور القاضي وهيئة المحلفين والجلاد" في إشارة إلى الحكومة الحالية. ويعتبر خان أنه يتعرّض لمضايقات قضائية بدفع من الحكومة والجيش لمنع عودته إلى السلطة.

وكانت محكمة في إسلام أباد قد أفرجت عنه الجمعة، بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه. ومُنح خان البالغ 70 عاما إطلاق سراح مشروطاً في عدد من الملفات الأخرى. وقرّرت المحكمة عدم جواز توقيفه مجدداً قبل يوم الإثنين في أي من القضايا العشر الأخرى الملاحق فيها، أو في قضية أعمال عنف ارتكبها مناصرون له هذا الأسبوع.