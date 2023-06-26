باكستان: أكثر من 100 شخص أمام المحاكم العسكرية بعد أعمال العنف المتصلة بتوقيف عمران خان

بقلم: يورونيوز

قال المتحدث العسكري اللواء أحمد شريف تشودري إن "102 من الأنذال يحاكمون أمام المحاكم العسكرية على صلة بهذه القضايا".

قال الجيش الباكستاني الإثنين إن أكثر من 100 شخص يحاكمون أمام محاكم عسكرية على خلفية الاضطرابات المدنية التي اندلعت بعد توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي، فيما تم فصل ثلاثة من ضباطه.

وقال المتحدث العسكري اللواء أحمد شريف تشودري إن "102 من الأنذال يحاكمون أمام المحاكم العسكرية على صلة بهذه القضايا".

اندلعت إثر توقيف خان بتهمة الفساد أمام محكمة إسلام أباد العليا في 9 أيار/مايو أعمال عنف دامية في الشوارع أشعل فيها آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.

ووأوضح تشودري أن ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة جنرال، أقيلوا بعد أن "فشلوا في الحفاظ على سلامة وحرمة" ممتلكات الجيش خلال الاضطرابات.

وقال إنه تم اتخاذ "إجراءات تأديبية صارمة" بحق 15 شخصا آخرين، من بينهم ثلاثة برتبة ميجور جنرال وسبعة برتبة بريغادير.