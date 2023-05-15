مقتل 13 شخصا على الأقل في اصطدام شاحنة بحافلة ركاب في المكسيك

بقلم: يورونيوز

قتل 13 شخصا على الأقل عندما اصطدمت حافلة ركاب صغيرة بشاحنة الأحد في شمال شرق المكسيك، وفق ما أفادت السلطات.

ووقع الحادث على طريق سريع بين مدينتي ساراغوسا وهيدالغو في ولاية تاماوليباس الحدودية.

وقال مسؤولون أمنيون في تاماوليباس في بيان إن "الدفاع المدني يستجيب للحادث، وقد أبلغ عن وفاة 13 شخصا".

وأظهرت صور نشرتها السلطات أن حافلة الركاب تحطمت واحترقت بالكامل، كما أن الشاحنة شبه محترقة أيضا.

وقال مسؤول من مكتب المدعي العام طلب عدم الكشف عن هويته إن عدد الضحايا قد يزداد، إذ توجد مؤشرات على أن عائلة سائق الشاحنة كانت معه وربما قتلوا أيضا.

وأشارت دلائل أولية إلى فرار سائق الشاحنة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 20 شخصا ربما قتلوا في الحادث وما نتج عنه من حريق، لكن المسعفين ما زالوا يعملون في الموقع، حسب ما قال مسؤول مكتب المدعي العام.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الضحايا ربما كانوا جميعا أفرادا من عائلة واحدة استأجرت الحافلة الصغيرة للتوجه إلى مدينة مونتيري الشمالية في فيراكروز.

وازدادت حوادث الطرق في المكسيك في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى السرعات العالية، أو ظروف السيارات السيئة أو إرهاق السائقين.

وطالبت المنظمات المدنية بفرض أنظمة أكثر صرامة للحد من الموت على طرقات المكسيك.