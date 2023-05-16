الزعيم الشيشاني قديروف يتهم أوكرانيا بسرقة حصانه المفضل

بقلم: يورونيوز

قال رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية وحليف الرئيس فلاديمير بوتين، إن "القوات الخاصة" الأوكرانية سرقت حصانه المفصل من اسطبل تشيكي وأعادته إليه في الشيشان بعد دفع فدية.

وقال قديروف إن الحصان "زازو" سُرق من اسطبل في جمهورية التشيك وفي طريق العودة إليه بعد دفع مبلغ فدية قدره 20 ألف يورو (18,400 دولار أمريكي).

وكشف قديروف، البالغ من العمر 46 عاما، على تطبيق تلغرام أمس الاثنين عن أن حصانه بحالة جيدة.

وكتب قديروف على تلغرام مازحاً: "أصدقائي، إذا كنتم بحاجة إلى إحضار شيء من أوروبا، فاتصلوا بالخدمات الخاصة الأوكرانية. (يعملون) بسرعة وبشكل احترافي وبتكلفة زهيدة. تجاوزوا العقوبات".

وظل الحصان حبيس الاسطبل التشيكي منذ العام 2014 عندما تم تجميده بواسطة الاتحاد الأوروبي ضمن أموال ممتلكات تابعة لقديروف.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على قديروف بسبب سوء سجل حقوق الانسان في الشيشان.

ومنعت تلك العقوبات الحصان البالغ من العمر 16 عاماً من المشاركة قي سباقات الخيول إلى جانب عدد آخر من الخيول المملوكة لقديروف في أوروبا.