الاقتصاد الأوروبي يسجل نمواً أقل من المتوقع خلال الربع الأول من 2023

بقلم: يورونيوز

سجّل الاقتصاد الأوروبي نموا أقل مما كان يُعتقد في الربع الأول من 2023، وفق ما ذكرت وكالة الاحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، في مراجعة لأرقامها السابقة.

وأوضحت وكالة "يوروستات" بعد جمع بيانات تمّت مراجعتها أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا سجّل بأكمله نموا نسبته 0,2 في المئة، لا 0,3 في المئة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة السابقة.

لكن الوكالة لم تسجّل أي تغيّر في النمو الاقتصادي المسجّل في منطقة اليورو والبالغ 0,1 في المئة في الفصل الأول من 2023.

ورغم المراجعة، تجّنب الاتحاد الأوروبي ركودا في الشتاء الماضي بعدما انكمش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022.

والإثنين، عززت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2023 لمنطقة اليورو التي تضم 20 بلدا بـ0,2 نقطة إلى 1,1 في المئة.

كذلك، رفعت المفوضية توقعاتها للنمو في التكتل بمجمله للعام 2023، لكنها ما تزال أقل من تلك المسجلة لمنطقة اليورو عند حوالى واحد في المئة.

راجعت المفوضية أيضا توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو، متوقعة أن يصل إلى 5,8 في المئة هذا العام مقارنة مع 5,6 في المئة في التوقعات السابقة.