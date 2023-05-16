شاهد: زي تقليدي في جنوب شرق آسيا.. دول ترشّح الـ"كبايا" لقائمة التراث العالمي المشترك

بقلم: يورونيوز

عادةً ما تكون الكبايا مطرزة بشكل معقد بأكمام طويلة، وتتراوح من القصات الفضفاضة إلى القصات شبه الشفافة.

في متجر ماليزي، تجلس مجموعة صغيرة من الخياطات على آلات الخياطة الموزعة في المكان، ويخيطون الزهور الزاهية والأوراق على ثياب "الكبايا"، وهي الزي التقليدي الذي ترتديه النساء في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

ما يجعل الكبايا مميزة هو أنها ترتديها نساء من جميع الخلفيات العرقية في منطقة متنوعة، وفقًا لما قالته ليم يو لين، التي تشارك في إدارة الأعمال العائلية التي أسستها جدتها في عام 1955.

وقالت لوكالة فرانس برس: "ليس المقصود فقط ثقافة واحدة".

أسعار متفاوتة

في لحظة من الوحدة، قامت ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وبروناي وتايلاند بترشيح الكبايا بشكل مشترك لقائمة الأمم المتحدة للتراث الثقافي غير المادي، ومن المتوقع صدور قرار في عام 2024.

عادةً ما تكون الكبايا مطرزة بشكل معقد بأكمام طويلة، وتتراوح من القصات الفضفاضة إلى القصات شبه الشفافة.

يتراوح سعر هذا الزي التقليدي من 7 دولارات إلى حوالي 1200 دولار إذا كان مصنوعًا بطريقة يدوية.

أثناء العمل على تطريز الكبايا MOHD RASFAN/AFP or licensors

واختارت إندونيسيا الكبايا التي تعود إلى قرون، كزيها الوطني للمرأة، بعد إعلان استقلالها عن هولندا في عام 1945.

كانت النساء في هذه المنطقة من آسيا ترتدي الكبايا في حفلات الزفاف والمناسبات الرسمية، وهي اليوم عادت لتكون جزءًا من الموضة في هذه البلدان.