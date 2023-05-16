فيديو: إيطاليا تضبط مخدرات بقيمة 900 مليون دولار في شحنة موز

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة في جنوب إيطاليا، الثلاثاء، أنها ضبطت 2700 كيلوغرام من الكوكايين عالي النقاء، مخبأة في حاويتي تبريد بهما شحنة موز قادمة من الإكوادور.

ضبطت الشرطة المالية الإيطالية "غارديا دي فيانزا" ما يقارب 2700 كيلوغرام (حوالى 3 أطنان) من الكوكايين مخبأة في حاويتي تبريد، تحت 70 طناً من الموز، تم شحنها عن طريق البحر من الإكوادور.

وقالت الشرطة في بيان إن المخدرات المضبوطة في ميناء جويا تاورو، كان من المفترض أن تُدر على المهربين 800 مليون يورو (900 مليون دولار).

وجاءت الشحنة من جواياكيل في الإكوادور وكانت وجهتها النهائية أرمينيا عبر ميناء باتومي المطل على البحر الأسود في جورجيا.

وأضافت الشرطة أنه تم اكتشاف المخدرات في الحاويتين اللتين يبلغ طول كل منهما 12 متراً، بفضل أجهزة مسح متخصصة وبمساعدة كلب بوليسي.

وتتمركز في كالابريا مافيا "ندرانجيتا" التي حلت محل عصابة كوزا نوسترا في صقلية كأقوى تنظيم مافيا في إيطاليا وتلعب دورا محورياً في تجارة المخدرات، وهي المشتبه به الرئيسي في هذه العملية.