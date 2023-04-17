إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب في تاريخها وتضبط 2 طن من الكوكايين

بقلم: يورونيوز

ضبطت الشرطة المالية الإيطالية "غارديا دي فيانزا" ما يقارب من طنين من الكوكايين كانت طافية في البحر، قبالة سواحل صقلية، صباح الإثنين.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إن طائرة استطلاع رصدت طروداً عائمة ضخمة بالقرب من ميناء كاتانيا، بالاستعانة بأجهزة مسح ضوئي متطورة، ليتبيّن فيما بعد أنها عبارة عن مخدرات مُخبأة في 70 عبوة مقاومة للماء، تم تثبيتها معاً بواسطة شبكة، وتحتوي أيضاً على جهاز يرسل إشارات ضوئية، قالت السلطات إنه يسمح بتعقب الطرود غير القانونية.

واتجهت الشرطة إلى عين المكان بزوارق، كي تسحب الصناديق المُغلقة بعناية، من الماء إلى مقرها الرئيسي في كاتانيا، حيث تم اكتشاف 1600 علبة كوكايين تزن حوالي 2000 كيلوغرام، كان من المفترض أن تُدرّ على المهربين ما يقارب 400 مليون يورو.

وتعتبر السلطات أن عملية المصادرة هذه هي الأكبر في إيطاليا على الإطلاق، وقد جابت سفن الشرطة المالية ميناء كاتانيا صباح الإثنين بحثًا عن سفن شحن يشتبه في كونها شاركت في هذه العملية.