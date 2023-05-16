شاهد: فيضانات كبيرة في المناطق الشمالية من البوسنة جراء هطول أمطار غزيرة

بقلم: يورونيوز

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية في البوسنة استمرار هطول المزيد من الأمطار على مدار الأسبوع. للتذكير، تسببت الفيضانات في مايو-أيار لعام 2014 في مقتل عشرات الأشخاص وألحقت أضرارًا بما يقرب من 20 ألف منزل في البلاد.

شهدت الأجزاء الشمالية من البوسنة فيضانات عارمة بعيد هطول أمطار غزيرة. وتمّ تصنيف عدة أماكن كمدن منكوبة بعد أن اضطر آلاف السكان إلى قضاء الليل خارج منازلهم التي غمرتها المياه. وكإجراء إحترازي، دعت البلديات السكان إلى مغادرة منازلهم.

ونظرا لكميات الأمطار المعتبرة فقد خرجت عدة أنهار عن جداولها في المناطق المنخفضة بالشمال على غرار أنهار أونا وسانا وبلها، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية بعد يومين من هطول الأمطار.

وقام عناصر الحماية المدنية في مدن بيهاتش وسانسكي موست وبريدور ونوفي غراد وبوسانسكا كروبا بزيارات ميدانية تفقدية إلى المنازل لإجلاء المسنين والذين تقطعت بهم السبل للفرار إلى أماكن آمنة. ورفعت السلطات حالة الطوارئ إلى أقصاها حيث تعمل على إجلاء آلاف السكان والبحث عن المفقودين.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية في البوسنة استمرار هطول المزيد من الأمطار على مدار الأسبوع. للتذكير، تسببت الفيضانات في مايو-أيار لعام 2014 في مقتل عشرات الأشخاص وألحقت أضرارًا بما يقرب من 20 ألف منزل في البلاد.

وغمرت الفيضانات أجزاء من كرواتيا المجاورة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في إغراق المنازل والطرق والمباني العامة كبلدة أوبروفاك، قرب مدينة زادار الساحلية على البحر الأدرياتيكي. واضطرت المدارس إلى تعليق الدروس بعد تدهور وضع البنى التحتية وانقطع التيار الكهربائي على أجزاء من المدينة. وفي جراكاك المجاورة، اضطر عشرات الأشخاص إلى إخلاء منازلهم وانتقل كثيرون إلى الطوابق العليا لتجنب ارتفاع المياه.