شاهد: تقديم أول نموذج لسيارة مغربية تعمل بالهيدروجين

بقلم: يورونيوز

كشف المغرب النقاب عن نموذج لأول سيارة محلية الصنع تعمل بالهيدروجين وذلك في حفل حضره الملك محمد السادس بالقصر الملكي في العاصمة الرباط أمس الاثنين.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن النموذج الأولي لسيارة الهيدروجين من تصنيع شركة "NamX" وأطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle).

كذلك شهد الحفل عرض نموذج لسيارة من تصنيع شركة "نيو موتورز" المحلية وهي شركة برؤوس أموال مغربية، بحسب وصف الوكالة.

وقام الملك محمد السادس بتكريم كل من نسيم بلخياط، المؤسس المدير لشركة "نيو موتورز" وفوزي نجاح، المؤسس المدير لشركة "نامكس" بتقليدهما وسام الكفاءة الفكرية.

وتم التصميم الخارجي لنموذج السيارة التي تعمل بالهيدروجين من إنتاج شركة "نامكس" بشراكة مع مكتب (بينينفارينا) الإيطالي.

وقالت الوكالة إن شركة "نيو موتورز" تسعى إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 27 ألف سيارة موجهة للسوقين المحلي والخارجي "بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%".

وطبقاً للوكالة المغربية، يتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم.