تدمير "مستودع كبير للأسلحة" في ميكولايف الأوكرانية بحسب روسيا

بقلم: يورونيوز

كان قصف صاروخي روسي أصاب ليلاً مركزاً تجارياً ومنشأة صناعية وعلى إثر ذلك اندلعت حرائق كبيرة في المكان.

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربة صاروخية ضدّ مستودع للذخيرة التابع للجيش الأوكراني في مدينة ميكولايف التي تقع إلى شمال غرب خيرسون والمطلة على البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في إفادة يومية الأربعاء إن الجيش الأوكراني كان حوّل أحد الأبنية بالقرب من منشأة لتصليح السفن البحرية إلى مستودع للذخيرة.

وكان قصف صاروخي روسي أصاب ليلاً مركزاً تجارياً ومنشأة صناعية وعلى إثر ذلك اندلعت حرائق كبيرة في المكان، ما تسبب أضرار في المباني المحيطة له بحسب حاكم ميكولاييف فيتالي كيم.

وقال كيم إن شخصاً واحداً أصيب بجروح جراء الهجوم. ونشرت وحدات الطوارئ الأوكرانية فيديو لعملية إخماد النيران، وظهرت فيه أضرار كثيرة خلفها القصف الليلي.

أما كوناشينكوف فذكر أيضاً أن القوات الروسية لا تزال تقاتل من أجل السيطرة على الأجزاء الغربية من باخموت.