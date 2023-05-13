ما سرّ سقوط طائرتي هليكوبتر وطائرتي سوخوي من صنع روسي بالقرب من أوكرانيا ؟

بقلم: يورونيوز

أظهرت مقاطع تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة هليكوبتر فوق منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا. كما ترددت أنباء عن سقوط طائرة هليكوبتر ثانية وطائرتي سوخوي.

أفاد موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام" المقرب من وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرتين هليكوبتر روسيتين من طراز "مي-8 وطائرة قاذفة مقاتلة من طراز "سوخوي-34 السبت في منطقة غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وحسب قناة "ريبار" الموالية للكرملين، فإن إحدى الحوادث وقعت فوق مدينة كلينتسي، على بعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. وألقت "ماش"، وهي وسيلة إعلامية أخرى موالية للكرملين باللوم على "المخربين" الأوكرانيين الذين قالت إنهم مطلوبون من لدى الشرطة الروسية.

كما ذكرت وكالة تاس الحكومية الروسية يوم السبت بشكل منفصل أن اثنين من أفراد الطاقم لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الأوكرانية.

وفقًا لحاكم بريانسك، فقد "وقع حادث تحطم مروحية في كلينتسي اليوم. واسفر عن إصابة سيدة واحدة من بين المدنيين، وقد تمّ نقلها إلى المستشفى الإقليمي، وهي تتلقى كل المساعدة الطبية اللازمة. كما تمّ تسجيل تضرر خمس أسر، وتعمل خدمات الطوارئ على تقديم المساعدة في الموقع".

وجاء في تغريدة لحساب تحت اسم "متعقب الأسلحة الأوكرانية": "أحد أسوأ الأيام على الإطلاق بالنسبة للقوات الجوية الروسية: اليوم، تم إسقاط 4 طائرات على الأقل، طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-34 وسوخوي-35 وطائرتان هليكوبتر من طراز مي-8، بصواريخ مضادة للطائرات فوق منطقة بريانسك داخل روسيا … حتى الآن لم يتضح نوع الصواريخ التي تم استخدامها".

حسب الصور المتداولة، فقد شبّ حريق في محرك طائرة هليكوبتر قبل تحطمها بالقرب من كلينتسي المتاخمة لأوكرانيا. وأظهر مقطع آخر انفجار طائرة هليكوبتر خلال تحليقها حيث انحرفت فجاة عن مسارها وهوت إلى الأرض وكانت النيران مشتعلة بها.

وعلّق البعض بأنّ الطائرات سقطت بعد تعرضها لقصف صاروخي، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عن مسؤولية أوكرانيا وحلفائها في عملية استهداف الطائرات الروسية.