الانتخابات الأوروبية ستجرى بين السادس والتاسع من حزيران/ يونيو المقبل

بقلم: يورونيوز

يجري انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات بالاقتراع العام الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية (البرلمان والمفوضية والمجلس).

ستجرى الانتخابات المقبلة لاختيار 705 أعضاء في البرلمان الأوروبي في الفترة ما بين 6 و9 حزيران/ يونيو 2024.

وتم اختيار التواريخ مؤقتًا من قبل سفراء الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، خلال اجتماع يوم الأربعاء، وستصبح رسمية الأسبوع المقبل عندما يصادق مجلس الوزراء الأوروبي على القرار.

وتجري الانتخابات كل خمس سنوات وعلى مدى أربعة أيام، وتعتبر أكبر عملية تصويت عابر للحدود في العالم، حيث يشارك أكثر من 400 مليون ناخب مؤهل من جنسيات مختلفة في عملية التصويت لممثليهم السياسيين في البرلمان الأوروبي.

رؤساء المؤسسات الأوروبية

يجري انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات بالاقتراع العام الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية (البرلمان والمفوضية والمجلس).

وفي هذا السياق، لم تؤكد رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بعد ما إذا كانت تنوي الترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بينما يحظر على شارل ميشيل بموجب القانون الاستمرار في رئاسة المجلس الأوروبي، بعد أن ترأس هذه المؤسسة لولايتين متتاليتين (2.5 سنة لكل ولاية).

وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع على المناقشات لـ"يورونيوز"، أن التواريخ المُختارة جاءت افتراضية، نظرًا لعد وجود خيار آخر.

وكانت البرتغال قد أعربت في السابق عن مخاوفها بشأن الموعد، بسبب الاحتفال باليوم الوطني في 10 حزيران/ يونيو، ما قد يتسبب بضعف الإقبال.

وشهدت الانتخابات السابقة التي أجريت في أيار/ مايو 2019 نسبة إقبال عامة بلغت 50.66% بزيادة 8 نقاط عن انتخابات 2014.