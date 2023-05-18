شاهد: من هوليوود.. فيفا يزيح الستار عن شعار كأس العالم 2026

بقلم: يورونيوز

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النقاب عن الشعار الرسمي والعلامة التجارية الرسمية لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا عام 2026.

وأزيح الستار عن الشعار الجديد في احتفال أقيم في عاصمة السينما العالمية هوليوود في لوس أنجليس بحضور عدد من نجوم كرة القدم الدوليين السابقين مثل البرازيلي رونالدو الفائز بكأس العالم عام 2002 والمدافع الدولي الأمريكي السابق أليكسي لالاس أحد نجوم مونديال 1994.

وتضمن الحفل بسط فيفا "سجادة خضراء" للمشاهير واللاعبين السابقين في مرصد غريفيث المطل على لوس أنجليس.

شعار البطولة FIFA via AP

رونالدو خلال الحفل FREDERIC J. BROWN/AFP or licensors

وعلى عكس البطولات السابقة التي شهدت علامة تجارية موحدة، قال فيفا إن كل مدينة من المدن المضيفة البالغ عددها 16 سيكون لها علامتها التجارية الخاصة بألوان وأسلوب فريد من نوعه.

وستكون تلك المرة الأولى التي تستضيف فيها ثلاث دول كأس العالم، كذلك ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً لأول مرة صعودا من 32 خلال كأس العالم المضية في قطر.

"تجمعات إقليمية"

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو الأربعاء إن المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستتمركز في "تجمعات إقليمية" خلال الأدوار الأولى لتسهيل السفر.

وقال إنفانتينو في حديثه في لوس أنجليس للكشف عن الشعار والعلامة التجارية الرسمية للبطولة أن "التحديات ستكون كل الخدمات اللوجستية المحيطة بالعرس العالمي" الذي يشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة ويقام في ثلاث دول للمرة الأولى أيضا.

وأضاف "إنها قارة - ثلاث دول وليست ثلاث دول صغيرة - ثلاث دول كبيرة".

وتابع "المسافات، المناطق الزمنية، والاختلافات المناخية أيضًا - الارتفاع في المكسيك، ومستوى سطح البحر في أجزاء أخرى. لذلك من المهم بالنسبة لنا تهيئة البيئة المناسبة للمنتخبات والجماهير لتكون في أفضل الظروف الممكنة".

جاني إنفانتينو FREDERIC J. BROWN/AFP or licensors

وأردف قائلا "بمعنى عدم الاضطرار إلى السفر كثيرًا، خاصة في البداية. لذلك سننشئ بعض المجموعات حيث ستقيم المنتخبات اعتمادا على القرعة وبعد ذلك ستلعب مبارياتها في تلك المجموعة المحددة".

وأوضح إنفانتينو أن السفر والتحرك نحو إنشاء فرق في المناطق تمت مناقشتهما في اجتماع بالدوحة الأسبوع الماضي وضم 32 مدربًا شاركوا في نهائيات كأس العالم العام الماضي.

وقال "كانت هذه إحدى مزايا كأس العالم في قطر، حيث كان اللاعب في سريره بعد ساعة واحدة من نهاية المباراة".

وأضاف "(في عام 2026) سيكون هناك بعض السفر لكننا سننسق ذلك ونتأكد من أنه سيكون أفضل الظروف الممكنة للمنتخبات".

وأعرب إنفانتينو عن أمله في أن تستفيد البطولة من نجاح نهائيات 1994 في الولايات المتحدة والتي ساعدت في ترسيخ الدوري الأمريكي للمحترفين في أميركا الشمالية.

وردا على سؤال عما يريد أن يكون إرث 2026، قال إنفانتينو لوكالة فرانس برس: "كرة القدم ستكون الرياضة الأولى في أمريكا الشمالية".