شاهد: الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة كشفت أحلاما تحطمت وقصصا عن القهر والجرح النازف

بقلم: يورونيوز

ذكرت الأمم المتحدة نقلا عن مسؤولين محليين في قطاع غزة أن عمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة دمّرت نحو 103 منازل تدميرا كاملا فيما لحقت أضرارا بالغة بـ 140 منزلا.

كانت نجوى أبو عيشة على سطح منزلها في شمال غرب مدينة غزة، عندما اخترقت شظية عمودها الفقري وأصابتها بشلل نصفي، لتنضمّ الى عشرات الضحايا الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وتروي السيدة وهي ممدّدة على سرير في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة قائلة: "كنت علي السطح أتفقّد براميل المياه، فجأة سمعت صوت انفجار أدّى الى سقوط برميل مياه علي، وسقطت على منزل الجيران. بعدها لم أشعر بأي شيء حتى أفقت في المستشفى".

أبو عيشة ( 48 عاما) واحدة من بين 190 فلسطينيا أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال خمسة أيام من العنف، وفق وزارة الصحة في القطاع الساحلي الفقير الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وتتابع السيدة وهي محاطة بأفراد عائلتها في غرفة المستشفى قولها: "أصبت بشلل نصفي وأُعاني من ألم لا يُحتمل في باقي أجزاء جسمي، لا أقدر على الحركة". ولا تذكر السيدة كيف وقع الانفجار، إلا أن أحد أفراد أسرتها قال لوكالة فرانس برس، إن منزلها يقع الى جانب موقع لحركة الجهاد الإسلامي، التي تلاحق إسرائيل رموزها بالاغتيالات.

ولا يزال ابنها الذي كان معها وقت الحادثة غير قادر على الكلام عمّا حدث، وتتابع والدته القول: "لا توجد إمكانات في غزة، أتأمل أن يكون هناك علاج لحالتي خارج غزة".

وانطلق التصعيد بعد استهداف إسرائيل ثلاثة قادة عسكريين في حركة الجهاد الإسلامي، التي ردّت بإطلاق عشرات الصواريخ على بلدات جنوب اسرائيل. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل 33 فلسطينيا في قطاع غزة، ومن بين القتلى الفلسطينيين ستة أطفال وثلاث سيدات، بينما قُتل شخصان في إسرائيل، أحدهما عامل من غزة.

"دمّرت أحلامنا"

ويشرح الطبيب معتصم النونو المشرف على أبو عيشة أن حالتها الصحية "مستقرة نوعا ما، لكنها تعاني من شلل نصفي في الأطراف السفلية. الإصابة كانت بالغة، لدرجة ألا أمل لها في استعادة الحركة في أطرافها السفلية".

وتعني إصابتها أيضا قطع الدخل المادي للأسرة التي كانت تعيلها من خلال عملها في رياض للأطفال. ويقول حازم مهنا (62 عاما) الذي يعمل في جمع التحف، إن تدمير منزله في غارة إسرائيلية على مدينة غزة "دمّر أحلامنا ومستقبلنا"، ويروي وهو يحمل أوراقا نقدية قديمة وإبريقا منقوشا بالزخارف عثر عليها بين الأنقاض قائلا: "لو دمّروا منزلي وخمسة منازل أخرى، كان ذلك ليكون أسهل عليّ من تدمير التحف والمقتنيات الفنية التي أعتزّ بها". ويتحسّر الرجل، وهو موظف أمني متقاعد، على مقتنيات جمعها من راتبه منذ عقود ليجعل من بيته "متحفا فنيا".

وتجلس والدته المسنة على كرسي بلاستيكي في الزقاق الضيق، بينما يحاول أفراد من العائلة البحث عن المزيد من القطع التي يمكن إنقاذها من بين الركام.

جلال نبهان وأقاربه يجلسون أمام أنقاض منزلهم الذي دمر جراء غارة جوية إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة. 2023/05/14 أ ب

ويقول مهنا إن شقيقه تلقى اتصالا هاتفيا من الجيش الإسرائيلي ليلة القصف، تنذره بضرورة إخلاء المنزل قبل قصفه، ويقول مستنكرا: "لا أعرف لماذا تم استهداف المنزل. كانت بناتي وأولادي و50 شخصا آخرين في المنزل".

"نحن لا نعيش"

وقالت القوات الإسرائيلية إنها سعت لتحذير سكان غزة قبل كل قصف وشيك، موضحة في بيان أن "المباني لم تتعرض للقصف إلا بعد إخلاء السكان المدنيين بشكل كامل".

وكان محمد صرصور ( 29 عاما) على بعد أسابيع من موعد حفل زفافه، إلا أن أحلامه تحطّمت عندما أخبره أحد جيرانه بضرورة إخلاء منزله الذي انتهى مؤخرا من تجهيزه لحياته الزوجية، ويتابع هو يشير الى شقته في مدينة دير البلح في وسط القطاع، وقد غطّى أرضها زجاج مكسر وظهرت شقوق عميقة في جدرانها، قائلا: "عدت إلى المنزل ولم أجد أي شيء، لا نافذة ولا غرفة نوم ولا بابا".

محمد صرصور يطل من إحدى نوافذ شقته المتضررة في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أيام من قصفها خلال غارة جوية إسرائيلية. 2023/05/17 أ ف ب

ويقول الشاب المصدوم: "لقد تدمّرت. لم يبق لدي شيء أفعله في حياتي. منذ سبع سنوات و أنا اكافح من أجل تجهيز البيت. أعمل من الصباح الباكر حتى المساء، بمبلغ من الشيكل يعادل (تسعة دولارات) أجمعهم شيكلا شيكلا لأجل بناء مستقبلي. ذهب كلّ شيء في يوم وليلة".

بدلة زفاف محمد صرصور معلقة على مرآة وهو ينظف شظايا الزجاج المتناثرة فوق سريره، في شقته في دير البلح وسط قطاع غزة.. 2023/05/17 SAID KHATIB/AFP

وما زال يتعيّن عليه دفع أقساط لتجهيزات المنزل، لكنه فقد الأمل رغم التوصل لتهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ويقول: "كلّ شهرين أو سنة تقع حرب، نحن لا نعيش، حياتنا صعبة، لا توجد حياة".