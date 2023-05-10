بعد فجر غزّة الدامي.. الضفة الغربية تستفيق على مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي

قُتل منذ بداية العام 125 فلسطينيًا على الأقل و19 إسرائيليًا وسيدة أوكرانية وإيطالي واحد في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
قتل شابان فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية الأربعاء في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين" في شمال الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال عملية اعتقال في قرية قباطية قرب جنين أطلق مخربان فلسطينيان النار من داخل سيارة نحو قوات جيش الدفاع".
وأضاف أن الجنود الاسرائيليين "ردوا بإطلاق النار نحو المخربين وقتلتهما"، مشيرا إلى أنه "بعد تمشيط سيارة المخربين تم العثور على سلاح من نوع +أم16+ ومسدس".
وكانت إسرائيل قد شنت الثلاثاء غارات على قطاع غزة استهدفت حركة الجهاد الإسلامي، وقتل فيها 13 شخصًا بينهم نساء وأطفال.
وقُتل 12 فلسطينيا بينهم أعضاء في الجهاد الإسلامي وأربعة أطفال ما يثير مخاوف من دوامة جديدة للعنف.
ومنذ بداية العام، قُتل 125 فلسطينيًا على الأقل و19 إسرائيليًا وسيدة أوكرانية وإيطالي واحد في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وتسود حالة من الترقب والانتظار في الأوساط الإسرائيلية وخاصة بعد إعلان حركة الجهاد الإسلامي عزمها "الرد" على سلسلة الغارات التي نفذتها إسرائيل واسفرت عن مقتل القادة العسكريين.
وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمتحدث باسمها داوود شهاب، قد أكد "أن المقاومة تعتبر أن كل المدن والمستوطنات في العمق الصهيوني ستكون تحت نيرانها".
وقالت حركة الجهاد "كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للردّ على جرائم الاحتلال".
وتأتي العملية العسكرية في غزة بعد سلسلة توترات أمنية خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها قبل أقل من أسبوع تصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي انتهى بهدنة بعد تدخلات خارجية.
نتنياهو يقول إن إسرائيل "في خضم معركة وتستعد لكل السيناريوهات"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل في خضم معركة وتستعد لكل السيناريوهات، وإنها ستردّ بقوة إذا تم استهدافها. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بينهم وزير الدفاع وقائد الأركان رئيس جهاز الشاباك، قال نتنياهو إنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تصعيد من أي جبهة، مضيفاً "لا حصانة لأي شخص".
من جهته، قال قائد الأركان الإسرائيلي إن الضربات التي نفذها الجيش في غزة فجر اليوم استهدفت قيادات حركة الجهاد الإسلامي واصفاً العملية بـ"الدقيقة التي قلصت قدرة الفصائل الفلسطينية على استهداف الأبرياء".
ونقلت هآرتس عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن إسرائيل مستعدة لعملية عسكرية طويلة الأمد وشاملة محذراً من أن الدولة العبرية قد تواجه عمليات إطلاق صواريخ خصوصاً في المناطق القريبة من قطاع غزة وذلك بـ"زخم ملحوظ".
وأكد غالانت على أن وزارة الدفاع مستعدة لحملة عسكرية تدوم وقتاً أطول.
أما رونين بار، رئيس الأمن الإسرائيلي، [الشاباك]، فقال إن أجهزته أحبطت خلية فلسطينية في جنين كانت تستعد لتصنيع صواريخ وإطلاقها على مواقع إسرائيلية وأكد أن أحد قادة الجهاد المستهدفين كان "مسؤولاً عن نقل الإرهاب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".
البيت الأبيض يحضّ "كل الأطراف على احتواء التصعيد" في غزة
حضّ البيت الأبيض الثلاثاء على احتواء التصعيد في غزة، مدافعاً في الوقت نفسه عن حق إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، باستهداف نشطاء في القطاع. وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي "ندعو كل الأطراف إلى احتواء التصعيد"، مشيراً إلى تقارير أفادت بمقتل مدنيين بشكل "مأسوي" في عملية عسكرية إسرائيلية.
لكن المتحدث أكد التزام الولايات المتحدة "الراسخ" تجاه إسرائيل. وتابع "من حق إسرائيل أن تحمي نفسها وأن تحمي شعبها من هجمات صاروخية عشوائية تشنّها جماعات إرهابية".
مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة
قال الجيش الإسرائيلي ومصادر فلسطينية إن فلسطينيين قتلا في غارة جوية على خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين.
انتشال شــهـــيـــدين من مركبة بعد قصف الاحتلال لها شرق القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة". pic.twitter.com/X7h2NHhywd— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) May 9, 2023
فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني بعد مقتل 13 فلسطينياً في قصف
شدّدت فرنسا الثلاثاء على "التزامات حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني التي تقع على عاتق إسرائيل"، بعد مقتل 13 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير ليجيندر عن "قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر في غزة"، ودعت "جميع الأطراف إلى مواصلة العمل لإعادة الأفق السياسي بهدف تحقيق سلام عادل ودائم".
غزة تشيع ضحاياها
أقام أهالي غزة صلاة الجنازة على ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة وهم ست نساء وأربعة أطفال، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة الجهاد الإسلامي.
وردد المشيعون بعد انطلاقهم من مسجد العمري هتافات طالبت "فصائل المقاومة" بالرد السريع على "عدوان قوات الاحتلال"
فيديو: شاهد عيان يروي تفاصيل ليلة القصف المرعبة في غزةeuronewsبعد هدوء الأوضاع لأيام، تمهد هذه الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان الطريق لجولة جديدة من العنف والهجمات.
الرئيس الإسرائيلي يهنئ الجيش
هنئ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الجيش وقوات الأمن عقب تنفيذ الغارات على غزة.
وقال هرتسوغ إننا نواجه العديد من التحديات الأمنية التي تتطلب التصرف بمسؤولية. كما طالب من سكان الجنوب الانصياع إلى توجيهات القوات الأمنية قائلًا "قلوبنا وفكرنا مع الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وسكان الجنوب."
المبعوث الأممي يدين سقوط مدنيين ويدعو إلى ضبط النفس
إدانت الأمم المتحدة مقتل مدنيين في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند تغريدة على تويتر أدان فيها القتل "غير المقبول" للمدنيين في الغارة الإسرائيلية.
كما حث وينيسلاند على ضبط النفس.
وكتب ويسلاند "بالإضافة إلى استهداف القادة الثلاثة في الجهاد الإسلامي، فإن الغارت قتلت أيضًا طبيبًا وخمس نساء وأربعة أطفال."
نتنياهو ألمح لمسؤولين أمريكيين عن "عملية غزة"
نقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الأثنين، بالتلميح لوفد أمريكي عن نيته شن عملية في قطاع غزة.
وقال التقرير إن نتنياهو لم يثر موضوع توقيت الضربات، أثناء الحديث مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك والأمريكي آموس هوكشتاين، لكنه تحدث بشكل عام عن عملية عسكرية مستقبلية في غزة.
مقتل مواطن روسي في الغارة الإسرائيلية
قال الوفد الدبلوماسي الروسي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إن أحد القتلى في الضربات الإسرائيلية صباح اليوم هو روسي الجنسية.
قتل الرجل الذي يدعى جمال خسوان مع زوجته وابنه، حيث كان يعيش في الطابق السفلي من البناية التي تم قصفها.
وخسوان هو طبيب أسنان يعيش في قطاع غزة.
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