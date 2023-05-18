شاهد: المكسيك تصدر أول جواز سفر دون تحديد الجنس عليه

بقلم: يورونيوز

تم تسليم جواز السفر الجديد، الذي وُضع فيه علامة X في السطر المخصص لتحديد الجنس، إلى باينا تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية.

أصدرت المكسيك لأول مرة جواز سفر دون تحديد الجنس عليه، لشخص محايد جنسيًا يُدعى جيسوس باينا (38 عامًا)، إضافة لجوازي سفر مماثلين لشخصين مقيمين في هيوستن الأمريكية.

وانضمت المكسيك، وهي دولة ذات أغلبية كاثوليكية ذات تقاليد محافظة، إلى مجموعة صغيرة من 16 دولة تعترف بالجنس المحايد في جوازات السفر.

وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد AP Photo

وتم تسليم جواز السفر الجديد، الذي وُضع فيه علامة X في السطر المخصص لتحديد الجنس، إلى باينا تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية.

واعتبر وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن الإجراء مهم للغاية بالنسبة للمجتمع.

واعترف باينا أنه على الرغم من أن جوازات السفر المحايدة جنسيًا تمثل إنجازًا مهمًا، إلا أنه يشدد على أن هناك طريقًا طويلًا لضمان حقوق مجتمع الميم في البلاد.

والمحايدون جنسيًا هم أشخاص يعرّفون عن هويتهم الجنسية خارج إطار ثنائية الذكر والأنثى.