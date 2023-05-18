بسبب مسار الحرب في باخموت.. رئيس مجموعة فاغنر يلقي اللوم على وزارة الدفاع الروسية

بقلم: يورونيوز

كان بريغوجين قد وصف الإثنين التقارير الصحافية التي تفيد بأنه عرض تقديم معلومات حول مواقع القوات الروسية للاستخبارات الأوكرانية بأنها "مضحكة".

ادعى رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، مساء الأربعاء، أن تراجع التغطية الجوية للقوات الروسية في باخموت يُمثّل انسحابًا من المدينة التي تشهد قتالًا عنيفًا منذ أشهر.

ولفت بريغوجين، في تسجيل صوتي له على تلغرام، إلى أن "هذا الانسحاب الروسي يجعل حصار القوات الأوكرانية مستحيلًا".

وقال: "على الرغم من أن العدو يتواجد في مكان صغير جدًا من باخموت، إلا أن خطوة القوات الروسية الأخيرة جعلت من المستحيل حصار الأوكرانيين"، ملقيًا اللوم على وزارة الدفاع الروسية باستخدام "إستراتيجيات خاطئة" في المدينة.

ورغم ذلك، شدد بريغوجين على أن قواته ستسيطر على المدينة في الأيام المقبلة.

خلاف مع الكرملين

وكان بريغوجين قد وصف الإثنين التقارير الصحافية التي تفيد بأنه عرض تقديم معلومات حول مواقع القوات الروسية للاستخبارات الأوكرانية بأنها "مضحكة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليومية ذكرت الأحد، أن يفغيني بريغوجين عرض مرارًا على الاستخبارات الأوكرانية تزويدها بمعلومات عن مواقع وحدات تابعة للجيش الروسي، في مقابل انسحاب قوات كييف من مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، حيث يخوض عناصره معركة شرسة.

القوات الأوكرانية في باخموت LIBKOS/Copyright 2023 The AP

وأوضحت الصحيفة أنها استندت في معلوماتها إلى وثائق استخباراتية أمريكية مسربة، ومسؤولين أوكرانيين وأمريكيين لم تذكر أسماءهم.

وتأتي تلك التأكيدات التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، فيما يتصاعد الخلاف بين بريغوجين وهيئة الأركان العامة الروسية في سياق الحرب في أوكرانيا.

وينتقد بريغوجين علنًا هيئة الأركان العامة الروسية منذ أشهر، متهمًا إياها بعدم تزويد مقاتليه بالذخيرة اللازمة للسماح لهم بالسيطرة على باخموت.