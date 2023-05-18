بطولة إنجلترا: البرازيلي مورا يؤكد رحيله عن توتنهام نهاية الموسم

بقلم: يورونيوز

تُدين جماهير توتنهام لمورا الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في شباك أياكس أمستردام الهولندي في عام 2019، سمحت لنادي شمال لندن في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

أكد لاعب الجناح البرازيلي لوكاس مورا الخميس رحيله عن توتنهام، سابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نهاية الموسم الحالي. وعانى مورا لفرض نفسه بسبب الإصابات المتكررة، إذ فشل في التسجيل في 17 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث سيسمح له فريقه بالمغادرة عندما ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل.

وغاب اللاعب البالغ 30 عاماً عن غالبية النصف الأول من الموسم بسبب اصابة في وتر قدمه. ومنذ عودته إلى الملاعب، عانى داخل المستطيل الأخضر حيث تلقى بطاقة حمراء أمام إيفرتون، وتسبب بخطأ أدى إلى هدف الفوز لصالح ليفربول في الوقت القاتل 4-3، بعدما كان توتنهام نجح في قلب تأخره بثلاثة أهداف ليفرض التعادل 3-3.وسيحصل مورا على فرصة توديع الجماهير عندما يستقبل توتنهام على أرضه برنتقورد السبت ضمن منافسات المرحلة 37.

وقال مورا عبر صفحة توتنهام الرسمية على إنستغرام "أينما كنت، سيكون قلبي دائماً هنا. أنتم فريقي"، وأضاف في فيديو قائلا: "لقد كان لي عظيم الشرف الدفاع عن هذه الشارة. كل لمسة، كل تدخّل، كل قفزة، كل هدف".

وأردف مورا قوله: "من أعلى الارتفاعات إلى أدنى المستويات، من البداية إلى النهاية، أنشدتم اسمي. كان هذا حلمي" و"سيكون هذا منزلي دائماً. لن ننسى بعض الأمسيات أبداً، وكتابة التاريخ معاً. سأحبكم دائماً بغض النظر عن المكان الذي أذهب إليه. سنلتقي مرة أخرى".

سجل مورا 38 هدفاً في 219 مباراة بقميص توتنهام منذ وصوله إلى انجلترا، قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي عام 2018. في المقابل، قال توتنهام في بيان: "نود أن نشكر لوكاس على جهوده الرائعة لنادينا ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".