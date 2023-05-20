مونديال تحت 20 سنة: ممارسات تخريبية واعتداء جنسي مزعوم لمنتخب العراق

بقلم: يورونيوز

يواجه منتخب العراق لكرة القدم المشارك في كأس العالم تحت 20 عاماً في الأرجنتين، تحقيقاً بسبب ما وصف "بممارسات تخريبية" وبزعم وقوع اعتداء جنسي مزعوم لأعضائه في فندق إقامته، بحسب ما ذكر تقرير للشرطة، فيما نفى الاتحاد العراقي حدوث مشكلات في مقر إقامته.

حصل شرطي مسؤول عن أمن المنتخب العراقي على شهادة عاملة شابة في مطعم الفندق، أكّدت أن أفراد المنتخب العراقي "لمسوا أجزاء حميمة من جسدها"، مساء الخميس، حسبما ورد في تقرير شرطة دي لا بلاتا (60 كلم من العاصمة بوينوس أيرس)، الذي نشرته صحف أرجنتينية عدّة. ولم ترغب الفتاة، بحسب التقرير، في تقديم شكوى أو الكشف عن هويتها.

وقدّم مدير الاستقبال في الفندق الذي استمع اليه الشرطي الأرجنتيني شهادته، بأن أعضاء المنتخب العراقي "ساروا بملابسهم الداخلية في أروقة الفندق، وفعّلوا نظام إنذار الحريق عمداً". وأضاف قوله إن سلوكيات مماثلة "لم نشهدها من قبل في الفندق".

وأفاد تقرير الشرطة ان مسؤولاً أمنياً أشار إلى أن أعضاء البعثة "اساؤوا التصرّف مع مترجمة" محلية، و"عطّلوا مصعد الفندق، من خلال تحميل الوزن الزائد".

وعبر القناة الإعلامية للاتحاد العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، نفت رئاسة البعثة "الأخبارَ المتناقلة غير الدقيقةِ والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونيّة الأرجنتينية صباح اليوم الجمعة، بخُصوص حدوثِ مشاكل داخل مقرّ إقامةِ منتخبنا الشبابيّ في العاصمةِ الأرجنتينيّة بوينس ايريس"، دون إعطاء اية تفاصيل مباشرة حول المشاكل التي واجهها منتخبه الشبابي.

وجاء في البيان القول: "تؤكد رئاسةُ الوفد العراقيّ أن الأمورَ طيبةٌ، ولا يوجدُ ما يعكر صفو الوفدِ، وعلى الجميعِ التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصاً أن المنتخبَ تنتظره مباراةٌ مهمةٌ في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالميّ أمام الأوروغواي..".

وبحسب تقرير الشرطة، فان رئيس البعثة محمد ناصر شكرون أُبلغ رسمياً بالوقائع عبر مترجمة، كما طالب رئيس اللجنة المحلية المنظمة في الاتحاد الأرجنتيني بفتح تحقيق شامل. ورفض الفندق التعليق على استفهام لوكالة فرانس برس.

وأضاف الاتحاد العراقي في بيان لاحق القول: "إنه وسطَ أجواء ماطرة، وبروحٍ معنوية عالية، أجرى منتخبنا للشباب وحدته التدريبيّة في ملعب مجمع نادي خمينيزا للتدريبات، والذي يبعد 10كم عن مقر إقامةِ وفد منتخبنا في مدينة لابلاتا، استعداداً لمواجهة منتخب الأوروغواي" بحضور رئيس الاتحاد "عدنان درجال وعضويّ اتحاد الكرة (محمد ناصر وخلف جلال)، ومدرب منتخبنا الوطني الإسباني "خيسوس كاساس".

وينطلق كأس العالم تحت 20 سنة السبت حتى 11 حزيران/يونيو بمشاركة 24 منتخباً. ووقع العراق، وصيف بطل آسيا، في المجموعة الخامسة إلى جانب الأوروغواي وإن[لترا وتونس، ويخوض مباراته الأولى الإثنين ضد الأوروغواي.

وكانت البطولة مقرّرة سابقاً في إندونيسيا، قبل أن ينقلها الاتحاد الدولي (فيفا) الشهر الماضي إلى الأرجنتين، بعد سحبها من الدولة الآسيوية التي رفض مسؤولون فيها استقبال منتخب إسرائيل.