حريق بمنزل في الإمارات يودي بستة أشخاص

بقلم: يورونيوز

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الاثنين عن وفاة ستة أشخاص في حريق داخل منزل في منطقة تقع شرق العاصمة الإماراتية لم تتضح أسبابه.

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الاثنين عن وفاة ستة أشخاص في حريق داخل منزل في منطقة تقع شرق العاصمة الإماراتية لم تتضح أسبابه.

وقالت الهيئة على حسابها في تطبيق انستغرام انها تعاملت مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حريق في منزل في منطقة معزز.

وتوجهت الفرق المختصة "على الفور إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء، ومكافحة الحريق والاسعاف".

وقد أسفر الحادث عن "وفاة 6 أشخاص، وإصابتين خطيرتين، و5 إصابات متوسطة"، بحسب الهيئة التي قالت إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة.

ولم تتضح على الفور جنسيات الضحايا.

الشهر الماضي، توفي 16 شخصًا وأصيب تسعة آخرون في حريق اندلع في مبنى سكنيّ يقع في منطقة شعبيّة في دبي، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان.