شاهد الاشتراكيون اليونانيون يحتفلون بأداء انتخابي أفضل مما كان متوقعا

بقلم: يورونيوز

احتفل أنصار حزب باسوك الاشتراكي اليوناني يوم الأحد بعد أن كان أداء الحزب أفضل مما كان متوقعا مع فرز الأصوات الأولي في انتخابات البلاد.

تظهر النتائج الرسمية لأكثر من 60٪ من مراكز الاقتراع التي تم فرزها في الانتخابات أن المحافظين الحاكمين بزعامة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يتفوقون بشكل كبير على حزب المعارضة اليساري.

مع فرز ما يقرب من ثلثي الأصوات، كان حزب المعارضة اليساري برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس متأخرا بنسبة 20٪ من الأصوات ، مقارنة بـ40٪ لحزب ميتسوتاكيس الديمقراطي الجديد.

وعلى الرغم من هذا التأخر، إلا أن استطلاعات ما قبل الانتخابات أشارت إلى تحقيق اليساريين لنتيجة أسوأ مما تم حصده حتى الآن.

احتل حزب باسوك المرتبة الثالثة بنسبة 12٪.

انتخابات يوم الأحد هي الأولى في اليونان منذ أن توقف اقتصادها عن الخضوع لرقابة صارمة من قبل المقرضين الدوليين الذين قدموا أموال الإنقاذ خلال الأزمة المالية التي استمرت ما يقرب من عقد من الزمان في البلاد.