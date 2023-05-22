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فرنسا

شاهد: سيدة ترتدي ألوان علم أوكرانيا تطلي نفسها بدم مزيف في مهرجان كان

إمرأة ترتدي ألوان أوكرانية، ملطخة بمادة حمراء في العرض الأول لفيلم "Acide" في مهرجان السينما الدولي السادس والسبعين، كان، فرنسا، الأحد 21 مايو/أيار 2023
إمرأة ترتدي ألوان أوكرانية، ملطخة بمادة حمراء في العرض الأول لفيلم "Acide" في مهرجان السينما الدولي السادس والسبعين، كان، فرنسا، الأحد 21 مايو/أيار 2023   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

اقتحمت امرأة ترتدي فستاناً بلونَي العلم الأوكراني السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي مساء الأحد، ثم سكبت على نفسها سائلاً أحمر مشابه للدماء، قبل أن يُخرجها رجال الأمن من المكان، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وقبيل عرض فيلم "أسيد" للمخرج الفرنسي جوست فيليبو، وهو عمل ليس ضمن لائحة الأفلام المتنافسة في المهرجان، صعدت امرأة على الدرج ثم أخرجت كيسَيْن يحويان سائلاً أحمر مشابه للدماء ومزقتهما فوق رأسها. ولم تكن المرأة تحمل أي رسالة مكتوبة.

فتدخّل عناصر الأمن فوراً وأخرجوها من المكان.

وكانت ناشطة نسوية اقتحمت مساء الأربعاء السجادة الحمراء للمهرجان، في خطوة احتجاجية على تأجير الرحم أو ما يُعرف أيضاً بالحمل البديل.

وكانت ترتدي فستاناً أحمر يكشف عن بطنها الذي يُظهر حملاً مزيفاً وكتبت عليه "تأجير الرحم".

وسبق لهذه الناشطة أن اقتحمت عارية الصدر سجادة كان الحمراء في العام 2022 وغطّت القسم العلوي من جسمها بلوني العلم الأوكراني مع عبارة "توقفوا عن اغتصابنا" ("ستوب رايبينغ أس").

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