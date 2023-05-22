مرت من دون اعتراض..7 مليارات دولار ميزانية منظمة الصحة العالمية السنوية

بقلم: يورونيوز

حصلت منظمة الصحة العالمية الإثنين على موافقة أساسية لميزانية بقيمة 6,83 مليارات دولار مدى العامين المقبلين، بما في ذلك زيادة قدرها 20% على رسوم العضوية الإلزامية.

ووافقت الدول الأعضاء في لجنة رئيسية على الميزانية بدون اعتراض، مع بدء اعمال الجمعية العامة السنوية لمنظمة الصحة العالمية.

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس هذه الخطوة بأنها "تاريخية".

ويجب أن توافق كل الدول الأعضاء على الميزانية عند نهاية جمعية الصحة العالمية التي تستمر لعشرة أيام، وهي خطوة شكلية.

وجاء القرار بعد موافقة الجمعية العام الماضي على إجراء اصلاح جذري لتمويل منظمة الصحة العالمية.

واتفقت البلدان التي خرجت من جائحة كوفيد على الحاجة لتوفير تمويل أكثر موثوقية واستقراراً.

ويتم تمويل المنظمة إلى حد كبير من الدول ال 194 الأعضاء فيها.

ووافقت الجمعية العام الماضي على زيادة رسوم العضوية تدريجا لتصل إلى 50% بحلول ميزانية 2030-2031 على أبعد تقدير.

وستمثل هذه أول زيادة اضافية في دورة 2024-2025، مع موافقة الدول على زيادة مساهماتها ب20% مقارنة بميزانية الدورة الحالية.

وفي المقابل، بدأت منظمة الصحة العالمية تنفيذ 96 إصلاحاً، من بينها مزيد من الشفافية بشأن تمويلها وعملية التوظيف واجراء مساءلة أوسع.

وأكد تيدروس في وقت سابق للجمعية أن المنظمة طبقت حتى الآن 42 إصلاحاً من الإصلاحات المطلوبة، و"54 لا تزال جارية".