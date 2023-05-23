السعودية تستقبل وزير الداخلية الروسي

بقلم: يورونيوز

جاءت زيارة وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى الرياض بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا أمام قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية في وقت مبكر الثلاثاء أن مسؤولا روسيا كبيرا يواجه عقوبات في الغرب وسط حرب موسكو على أوكرانيا زار السعودية وأجرى محادثات مع نظيره في المملكة.

جاءت زيارة وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى الرياض بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا أمام قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

تُظهر الزيارتان كيف تحافظ دول الخليج العربية، وهي تقليديًا العملاء الأمنيون للولايات المتحدة، على علاقاتها مع موسكو وسط حرب أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة إن كولوكولتسيف التقى وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود.

وذكر تقرير وسائل الإعلام الحكومية أنه تم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لم يكن هناك تعليق فوري من وسائل الإعلام الروسية على الزيارة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولوكولتسيف (62 عاما) منذ 2018 في إطار سلسلة من العقوبات على نشاط روسيا في كل من سوريا وأوكرانيا.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة قد عاقبت كولوكولتسيف أيضًا.

كوزير للداخلية، قام كولوكولتسيف بقمع وسائل الإعلام المستقلة في روسيا ، بما في ذلك استهداف منفذ Proekt في عام 2021 حيث كان يستعد لنشر تحقيق حول ثروته المزعومة.