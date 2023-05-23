شاهد: قوات مدعومة من تركيا تجري تدريبات عسكرية قرب حلب

بقلم: يورنيوز

تنضوي هذه القوات تحت راية ما يسمى بالجيش الوطني السوريي، وهي مدعومة من تركيا، ويقدر عدد المقاتلين فيها ما بين 50 ألفا و70 ألفا.

أجرت القوات العسكرية التي تدعمها تركيا تدريبات عسكرية في بلدة تادف الواقعة جنوبي مدينة الباب في محافظة حلب في شمال سوريا. ويتبع هؤلاء المقاتلون للجيش الوطني السوري الذي تنضوي تحته فصائل من المعارضة السورية المسلحة التي تشرف عليها أنقرة. ويتألف الجيش الوطني السوري من إحدى وأربعين مجموعة مختلفة تقاتل إلى جانب الجيش التركي أثناء عملياته في الشمال السوري.

وحسب موقع "ميدل إيست آي"، يصعب تقدير عدد المقاتلين في صفوف الجيش الوطني السوري، نظرا لعدم وجود قيادة وإدارة مركزيتين له، لكن مصادر داخل القوات قال لـ"ميدل إيست آي" إن عدد المقاتلين يترواح ما بين 50 ألف و70 ألف مقاتل.