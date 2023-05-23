قد يطيح بترامب.. الجمهوري المحافظ ديسانتيس سيعلن الأربعاء ترشحه للرئاسة الأمريكية

بقلم: يورونيوز

يعلن الجمهوري رون ديسانتيس ترشحه للرئاسة الأميركية للعام 2024 الأربعاء خلال حديث مباشر عبر تويتر مع إيلون ماسك على ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

وأكد ماسك صاحب خدمة تويتر النبأ على الفور وقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" سأجري مقابلة مع ديسانتيس وسيحصل إعلان كبير".

ومن المقرر إجراء الحديث بين الرجلين الأربعاء عند الساعة 18,00 بتوقيت واشنطن (الساعة 22,00 ت غ).

ويعتبر ديسانتيس حاكم فلوريدا، المنافس الرئيسي لدونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2024.

وانتخب الضابط السابق في البحرية الأميركية بشق الأنفس العام 2018 ليكون حاكما لولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد بعدما تلقى دعم ترامب الذي كان رئيسا يومها.

لكنه منذ ذلك الحين نأى بنفسه عن الرئيس السابق وزاد من شعبيته من خلال مواقفه المحافظة جدا على صعيد التربية أو الهجرة.

إلا أن طريق ديسانتيس إلى البيت الأبيض دونه عوائق كثيرة.

فالحاكم البالغ 44 عاما الذي يراهن عليه الكثير من المحافظين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد إعادة انتخابه الظافرة حاكما لفوريدا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يتخلف كثيرا عن دونالد الذي أعلن ترشحه رسميا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على ما تظهر الكثير من استطلاعات الرأي.

وهو يفتقر خصوصا إلى الكاريسما.

وقد هزأت أوساط دونالد ترامب بالنسق الذي سيعتمده ديسانتيس في إعلان ترشحه. وقال أحد مستشاري ترامب لفرانس برس بسخرية "إعلان الترشح عبر تويتر مثالي لديسانتيس. بهذه الطريقة لن يضطر إلى التفاعل مع أي شخص كان".

- "حملة شعواء" -

ويستمر دونالد ترامب الذي يواجه متاعب قضائية كثيرة، في التنديد بتعرضه لـ"حملة شعواء" وهو منخرط بحماسة في حملته الانتخابية الثانية.

ويؤكد الرئيس الأميركي السابق أنه جمع ملايين عدة من الدولارات بعد إدانته غير المسبوقة في الرابع من نيسان/أبريل من جانب محكمة نيويورك والتي حظيت بتغطية إعلامية هائلة.

ويمكن لديسانتيس في مواجهته مع دونالد ترامب الاعتماد على 110 ملايين دولار يمكنه استخدامها في محاولة لتعويض تأخره من خلال إغراق البلاد بدعايات ترويجية.

في مقطع مصور نشرته لجنة التحرك السياسي التابعة له يظهر رجلا يضع شعارا لاصقا على سيارة يقول "ديسانتيس رئيسا" ويغطي به شعار "ترامب 2016".

وهذا هو لبّ الرسالة التي يريد حاكم فلوريدا تمريرها إلى الناخبين، ومفادها أنه يجسد الحرس الجديد في مواجهة الملياردير البالغ 76 عاما.

ويعتبر ديسانتيس وترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

أما المرشحون الجمهوريون المعلنون الآخرون وهم نيكي هايلي وتيم سكوت وآسا هاتشينسون فلا يتجاوزون إلا نادرا نسبة 5 % في استطلاعات الرأي.

ويتوقع أن تكون المعركة حامية الوطيس. وبدأت الهجمات المتبادلة بين الرجلين حتى قبل أن ينخرط ديسانتيس في المعركة مع تصريحات لاذعة ومن خلال تجمعات انتخابية.

ويتواجه المرشح الذي يختاره الحزب الجمهوري بنتيجة الانتخابات التمهيدية في تشرين الثاني/يناير 2024 مع مرشح الحزب الديمقراطي.

وقد ترشح حتى الآن في المعسكر الديمقراطي فقط الكاتبة ماريان وليامسون وروبرت كينيدي جونيور ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن. إلا ان فرصة نيلهما بطاقة الحزب الديمقراطي ضئيلة للغاية.