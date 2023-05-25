أزمة تفاقمت بسبب الحرب.. عودة جدل التبني إلى سوريا بعد ارتفاع نسبة الأطفال المهجورين

بقلم: يورونيوز

في إحدى ليالي الشتاء الباردة، خرج السوري إبراهيم عثمان للصلاة وعاد إلى المنزل وهو يحتضن طفلة، تُركت عند عتبة مسجد القرية بعد ساعات من ولادتها.

وقال عثمان، وهو أحد سكان قرية حزانو في إدلب: "أخذتها إلى المنزل وأخبرت زوجتي أنني أحضرت لها هدية". وأطلق على الطفلة اسم هبة الله، وقرر تربيتها كواحدة من العائلة.

يقول المسؤولون إن الأطفال يُتركون خارج المساجد والمستشفيات وحتى تحت أشجار الزيتون في سوريا التي مزقتها الحرب.

الحرب فاقمت الأزمة

وتم توثيق "عدد قليل فقط من حالات التخلي عن الأطفال" رسميًا قبل اندلاع الحرب في عام 2011، وفقًا لمجموعة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ومقرها واشنطن، والتي تسجل انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

لكن بين أوائل عام 2021 وأواخر عام 2022، تم العثور على أكثر من 100 طفل - 62 منهم من الفتيات - مهجورين في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما جاء في تقرير صدر في آذار/ مارس الماضي، وقدرت أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

السوري إبراهيم عثمان AFP

وقالت الجمعية إن "الأعداد زادت بشكل كبير" منذ بدء الصراع إلى جانب "التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب" التي تؤثر على كل من المناطق التي يسيطر عليها النظام وتلك الخارجة عن سيطرته.

بينما يُحظر التبني في جميع أنحاء سوريا، طلب عثمان من السلطات المحلية الإذن بتبني هبة الله.

وقال وهو يبكي: "أخبرت أطفالي أنني إذا مت، يجب أن تحصل على جزء من ميراثي"، رغم أنها لا يمكن أن تكون رسميًا جزءًا من العائلة.

وأضاف: "هي مجرد طفلة بريئة".

"الإتجار بالأطفال"

وقتلت الحرب في سوريا أكثر من 500 ألف شخص وشردت الملايين ودمرت البنية التحتية للبلاد.

وقال المسؤول بوزارة الصحة زاهر حجو لوكالة فرانس برس إنه تم تسجيل ترك 53 طفلًا حديثي الولادة في المناطق التي يسيطر عليها النظام في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي - 28 صبيًا و25 فتاة.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد هذا العام قرارًا بإنشاء منشآت مخصصة للأطفال الذين سيتم تسجيلهم تلقائيًا على أنهم عرب وسوريون ومسلمون، مع تحديد مكان الولادة كمكان العثور عليهم.

وفي محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، كان العاملون الاجتماعيون في المركز الرئيسي للأطفال المهجورين يعتنون بأطفال صغار ملفوفين بإحكام في بطانيات في حمالات أساسية، بعضها مزين بطلاء أو شرائط أرجوانية.

وقال فيصل الحمود، رئيس البرامج في المركز، إن طفلة رضيعة تم العثور عليها تحت شجرة زيتون بعد أن جرفتها قطة.

وأضاف حمود أن العمال يتابعون الأمر للتأكد من معاملة هؤلاء الأطفال معاملة جيدة و"عدم الإتجار بهم".