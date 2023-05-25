إصابة فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة

بقلم: يورونيوز

قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 13 مواطنًا من مخيم عقبة جبر فجرًا.

أصيب، فجر الخميس، 10 فلسطينيين بجراح والعشرات بحالات اختناق، في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا شرقي الضفة، فيما اعتقل 13 آخرون.

ونفذ الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية واسعة في المخيم، حيث اقتحم مئات الجنود المخيم من كافة مداخله، وأغلقوه بالسواتر الترابية، وداهموا عشرات المنازل وسط مواجهات وصفت بـ "العنيفة".

كما وقع اشتباك مسلح بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، فيما سمع صوت انفجارات.

من جهة ثانية قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 13 مواطنًا من مخيم عقبة جبر فجرًا.

وفي سياق متصل، أغلقت القوات الإسرائيلية كافة مداخل المخيم، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه، وكذلك منعت مركبات الإسعاف من الدخول، وعززت تواجدها بآليات عسكرية ثقيلة.

ومنذ عدة أشهر تشهد الضفة الغربية توترًا متصاعدًا خاصة في شمالها، فيما شهد مخيم عقبة جبر عدة عمليات أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.