شاهد: بناء مدرسة بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أطلق فريق عمل مشروعًا لبناء مدرسة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ستحوي حوالي 100 طفل أوكراني عند الانتهاء منها.

ويقوم فريق العمل بالاعتماد على جهاز آلي بحجم 12 × 15 مترًا يصب الخرسانة على شكل طبقات.

وتتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد طريقة سريعة لبناء المنشآت، وقال جان كريستوف بونيس مدير المشروع: "نعتمد على هذه التقنية لأننا نستطيع بناء منشآت أسرع بعشر مرات من أساليب البناء التقليدية، وسيتم إنهاء المشروع في غضون 3 أسابيع".

وأضاف بونيس: "لدينا تحديات كبيرة في أوكرانيا، لأننا بحاجة للسرعة في البناء ونستخدم الخرسانة التقليدية".

وأشار بونيس إلى إمكانية استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشييد الجسور والمخازن أيضًا.

وقال يفجيني توبا، رئيس المشروع: "يختلف البناء هنا عن الطريقة التقليدية وخاصة في تركيبة المزيج ونسبة المكونات مختلفة تمامًا، الرمل والماء والإسمنت".

وأضاف توبا أن بإمكان هذا النوع من البناء إعادة استخدام بقايا المباني المدمرة نتيجة القصف، لإنتاج مواد الخام للبناء.