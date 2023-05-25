شاهد: إعصار ماوار يضرب جزيرة غوام الأمريكية

بقلم: يورونيوز

ضرب إعصار ماوار شمال جزيرة غوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ الخميس مما سبب أضرارًا جسيمة بسبب الرياح التي صاحبته.

وبلغت سرعة الرياح إلى ما يقرب من 225 كلم/ ساعة، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة، بحسب مركز الأرصاد الجوية الأمريكية.

وأفادت الأرصاد الجوّية بأن هذا الإعصار العملاق يشكّل "تهديداً ثلاثياً"، إذ يرجّح أن يجلب معه "رياحاً عاتية" و"أمطاراً طوفانية" وأن يؤدّي إلى "فيضان ساحلي قد يكون مميتاً".

وحذّرت الأرصاد الجوية من أنّ تهديد الإعصار لا يقتصر على جزيرة غوام، بل يشمل أيضاً روتا، الجزيرة الأمريكية الأخرى في أرخبيل ماريانا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في غوام الثلاثاء بحسب ما أفاد البيت الأبيض.