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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: لحظة إنقاذ سائق مسن حين اندلعت النيران في سيارته بالكامل في الولايات المتحدة

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الشرطة اللأمريكية تتدخل لإنقاذ رجل مسن عندما نشب حريق داخل سيارته. 2023/04/025
الشرطة اللأمريكية تتدخل لإنقاذ رجل مسن عندما نشب حريق داخل سيارته. 2023/04/025   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

يظهر الفيديو رجلا شرطة ساعدا سائقا على الخروج من سيارته التي اشتعلت فيها النار بالكامل.

ذكرت الشرطة الأمريكية أنه تم إنقاذ رجل مسن في ولاية ويسكونسن، بعد أن "اشتعلت النيران" في سيارته الصغيرة التي كان يقودها ليل الثلاثاء.

في بداية الأمر، رصد ضباط من شرطة كينوشا سيارة تسير بإطارمتوهج، وقد حاولوا إيقاف السيارة لكن الرجل البالغ من العمر 84 عاماً لم يتوقف.

وبعد لحظات، اجتاحت النيران الجزء الخلفي من السيارة، وعندما اجتاحت النيران السيارة تماماً فتح السائق الباب، وتمكن ضابطا شرطة كينوشا من سحبه باعجوبة ونقله إلى مكان آمن، دون إصابات.

المصادر الإضافية • أ ب

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