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تركيا

حلّاق أردوغان منذ العام 1988 يسترجع ذكرياته.. خرجنا من نفس القرية وكبرنا بحي محافظ في إسطنبول

الحلاق التركي يسار أيهان
الحلاق التركي يسار أيهان   -  Copyright  EBU
بقلم:  يورونيوز

المفارقة أن رجلًا بات من أقوى قادة تركيا على الإطلاق، والآخر أصبح حلاقًا له.

يعيش المواطن التركي يسار أيهان في مدينة إسطنبول، وهو حلاق الرئيس الحالي والمرشح للانتخابات المقبلة رجب طيب أردوغان، منذ عام 1988 ويعرفه الرئيس منذ عقود.

كان يسار أيهان حلاق أردوغان عندما كان الرئيس التركي لا يزال عمدة اسطنبول.

مناصرون لأردوغان في اسطنبول

يتذكر أيهان، البالغ من العمر 57 عامًا، أردوغان عندما كان صغيرًا، فقد كبرا معًا في حي كاسيمباسا المحافظ في إسطنبول، وينحدران من نفس قرية رايز القريبة من البحر الأسود.

لكن المفارقة أن رجلًا بات من أقوى قادة تركيا على الإطلاق، والآخر أصبح حلاقًا له.

وفي حي كاسيمباسا الواقع في الجانب الأوروبي من اسطنبول، يظهر جليًا حب السكّان لأردوغان.

وداخل صالون الحلاقة الخاص بأيهان، عُلّقت صورة تجمعه مع أردوغان تعود لعام 2012، عندما كان الأخير رئيسًا للوزراء.

وفي الشارع أيضًا، تنتشر ملصقات أردوغان والأعلام التركية على الطرقات.

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