شاهد: سائل أخضر فوسفوري يغزو مياه البندقية ويثير ذعر السلطات.. والسبب مجهول

بقلم: يورونيوز

ظهرت بقعة لونها أخضر فاقع، في مياه القناة الكبرى الشهيرة في مدينة البندقية، وبدأت الشرطة التحقيق لمعرفة مصدرها.

فتحت شرطة مدينة البندقية تحقيقاً لمعرفة سبب ظهور بقعة سائلة خضراء فوسفورية، اليوم الأحد، في القناة الكبرى الشهيرة بالمدينة.

وأبلغ السكّان السلطات عن انتشار سائل أخصر غامض، عبر أحد الممرات المائية الرئيسية في البندقية. كما نشر حاكم منطقة فينيتو، لوكا زايا، صورة بالقرب من جسر ريالتو المقوّس، الذي يُعتبر من أشهر المناطق السياحية.

ودعا زايا لاجتماع عاجل مع الشرطة لفتح تحقيق يحدد المسؤول.

وتُظهر صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رقعة خضراء زاهية في القناة، تمتدّ على طول الجسر الذي اصطفت على جانبيه المقاهي والمطاعم.

ووصل مسؤولو البيئية على عين المكان، لإجراء اختبارات على مياه القناة والتعرّف على مصدر اللون الغريب.

ويأتي هذا الحادث، بعد أن استهدفت جماعات بيئية معالم أثرية بالألوان والأصباغ، وقام ناشطون باستخدام فحم نباتي لتحويل مياه نافورة تريفي في روما إلى اللون الأسود، احتجاجاً على استخدام الوقود الأحفوري.