وسائل إعلام سورية: غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط دمشق

بقلم: يورونيوز

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن "حوالي الساعة 20,45 (ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

أفادت وزارة الدفاع السورية أن "عدواناً إسرائيلياً" استهدف محيط العاصمة دمشق ليل الأحد، مشيرة إلى أنه لم يسجل وقوع خسائر بشرية.

وقالت الوزارة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكان مراسل وكالة فرانس برس قد أفاد أنه سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وهذه الضربة التي تستهدف دمشق هي الأولى منذ أواخر آذار/مارس، وكانت غارات إسرائيلية على مواقع في محيط مدينة حلب في 2 أيار/مايو قد خلفت سبعة قتلى.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدّى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.