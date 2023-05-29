جائزة موناكو الكبرى: ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ نصف قرن

بقلم: يورونيوز

صنع سائق أستون مارتن الإسباني، ألونسو، التاريخ مجددا، حيث أصبح أكبر السائقين سنّا ممن يُتوَّجون في جائزة موناكو الكبرى، وذلك منذ خمسين عاما. لكن فرحة ألونسو لم تكتمل، فقد كان منافسه الهولندي، وكذلك الأحوال الجوية، له بالمرصاد.

بات المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد مرتين، في سن الـ 41 عاماً أكبر سائق يصعد إلى منصة تتويج جائزة موناكو الكبرى منذ أكثر من 50 عاماً، بوصوله ثانياً في منافسات الجولة السادسة الأحد.

وكان سائق أستون مارتن المتوّج بطلاً للفئة الأولى في عامي 2005 و2006 مع رينو يأمل في المنافسة على المركز الأول في شوارع الإمارة، إلا أنه عجز عن مقارعة سرعة سيارة ريد بول وسائقها الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، فيما وقع فريقه بالمحظور بسبب خطأ في استراتيجية اختيار الإطارات مع هطول الأمطار.

إنجاز تاريخي

رغم ذلك، نجح ألونسو في إنهاء السباق في المركز الثاني، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الخامسة في 6 سباقات هذا العام، وبات أكبر سائق يحقق هذا الانجاز منذ الأسترالي جاك برابهام الذي حلّ ثانياً عام 1970 في الإمارة عندما كان في سن الـ 44 عاماً.

فرناندو ألونسو مع سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (يمين الصورة) AP Photo

قال ألونسو بعد سباق استمر لمدة ساعة و48 دقيقة وتطلب تركيزاً كبيراً في ظروف مناخية صعبة على حلبة لا تغفر الأخطاء "كان السباق صعباً".

وأضاف ألونسو قوله: "قرّرنا أن نبدأ السباق مع إطارات قاسية على أمل في أن نبقى لفترة أطول على الحلبة، من ناحية الاستراتيجية، ولكن ماكس قاد بشكل رائع على إطارات متوسطة الليونة وصنع الفارق في أوّل فترة له على الحلبة من دون أن نحصل على أي فرصة"، وأردف قائلا: "من ثم هطلت الأمطار وتعقدت الأمور".