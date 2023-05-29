طوكيو تتأهب.. كوريا الشمالية ستطلق "قمراً صناعياً" في الأسابيع المقبلة

بقلم: يورونيوز

يعتقد مسؤولون يابانيون أن عملية الإطلاق تتعلق بصاروخ بالستي تصفه (بيونغ يانغ) بأنه قمر صناعي.

وضعت اليابان دفاعات صواريخها الباليستية في حالة تأهب، وحذرت من أنها ستسقط أي قذيفة تهدد أراضيها، وذلك بعد أن أبلغتها كوريا الشمالية أنها ستطلق قمراً صناعياً بين 31 مايو/أيار و11 يونيو/حزيران 2023،

ويعتقد مسؤولون يابانيون أن عملية الإطلاق تتعلق بصاروخ بالستي، وفق تغريدة لمكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تويتر أشارت إلى "صاروخ بالستي تصفه (بيونغ يانغ) بأنه قمر صناعي".

وقال متحدث باسم خفر السواحل الياباني لوكالة فرانس برس إن بيونغ يانغ أبلغتهم عن نيتها إطلاق صاروخ بين 31 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو وتوقعت أن يسقط في المياه بالقرب من البحر الأصفر وبحر شرق الصين وشرق جزيرة لوزون في الفيليبين.

وأضافت التغريدة أن كيشيدا أصدر تعليمات تتعلق ب"إخطار كوريا الشمالية حول إطلاق صاروخ بالستي تصفه بأنه قمر صناعي".

وطلب رئيس الوزراء الياباني من المسؤولين جمع المعلومات والبقاء يقظين والتنسيق بشكل وثيق مع الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق التغريدة.

وكثفت بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ في الأشهر الأخيرة التي تسببت بتشغيل اليابان أنظمة الإنذار لتحذير سكانها في أجزاء من البلاد.

وفي غضون ذلك، تعمل سيول وطوكيو على إصلاح علاقاتهما المتوترة والتركيز على تعزيز تعاونهما في مواجهة التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.