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إيطاليا

منظمة أطباء بلا حدود تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط

"أطباء بلا حدود" ينقذون مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط. 2023/05/27
"أطباء بلا حدود" ينقذون مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط. 2023/05/27   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

استغرقت عملية الإنقاذ ثلاث ساعات، ومن بين الذي تم إنقاذهم 11 امرأة و 151 طفلاً.

أنقذت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية غير الحكومية 602 شخصاً كانوا على متن سفينة مكتظة في البحر الأبيض المتوسط السبت.

ومن بين الذين تم إنقاذهم في العملية التي استغرقت ثلاث ساعات 11 امرأة و 151 طفلاً. وأنزلت سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود الأشخاص الذين أنقذتهم في ميناء باري الإيطالي.

وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، عبر 59.817 شخصاً البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2023، ولقي أكثر من  1010 شخصاً مصرعهم أو فُقدوا خلال محاولتهم القيام بذلك.

المصادر الإضافية • ا ف ب

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