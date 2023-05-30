بعد مرور سبعة أسابيع.. هدنة جديدة ومعارك متواصلة في السودان

بقلم: يورونيوز

تخشى دول مثل جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا من امتداد عدوى الحرب إليها، وتطلب مساعدات من الأمم المتحدة التي تؤكد أنها لم تحصل إلا على القليل من الأموال من مموليها.

تتواصل المعارك في السودان رغم تمديد الهدنة التي لم يتم الالتزام بها مطلقًا، والتي كانت تهدف إلى نقل مساعدات إنسانية حيوية لهذا البلد الذي أصبح على حافة المجاعة.

ومنذ 22 أيار/ مايو، يشيد الوسطاء السعوديون والأمريكيون بوقف إطلاق النار الذي ظل حبرًا على ورق. فعلى الأرض لم يتوقف القصف الجوي والمدفعي واستمرت تحركات المدرعات.

وتستمر الحرب التي أوقعت أكثر من 1800 قتيل، وفقًا لمنظمة "ألكيد"، وأكثر من مليون ونصف مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة، في حصد الضحايا وترغم مزيدًا من الأسر على ترك منازلهم.

وليل الإثنين الثلاثاء، أكد مواطنون لوكالة فرانس برس استمرار المعارك في الخرطوم وفي نيالا بإقليم دارفور في غرب السودان الذي سبق أن شهد حربًا أهلية دامية في العقد الأول من القرن الحالي.

ووفق ما جرت العادة، تبادل الجيش الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، الاتهامات بخرق الهدنة ويقول كل طرف أنه يرد على هجمات الخصم.

انهيار البنى التحتية

منذ شهر، يوافق كل طرف على اقتراحات واشنطن والرياض بتمديد الهدنة التي تهدف إلى السماح للمدنيين بالفرار من مناطق القتال وفتح ممرات آمنة لإرسال المساعدات الانسانية.

وكان السودان قبل الحرب أحد أفقر بلدان العالم أذ كان مواطن من كل ثلاثة يعاني من الجوع وكانت الكهرباء تنقطع لفترات طويلة يوميا والنظام الصحي على وشك الانهيار.

اليوم، بعد مرور سبعة أسابيع على اندلاع الحرب، بات 25 مليونا من أصل 45 مليون سوداني، بحاجة الى مساعدات انسانية للاستمرار، وفق الأمم المتحدة.

وبات، وفقا لليونيسف، "13.6 مليون طفل بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني المنقذ للحياة". من بين هؤلاء "620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد"، بحسب المنظمة الأممية.

ولم تعد المياه الجارية تصل إلى بعض مناطق الخرطوم والكهرباء لا تتوافر إلا بضع ساعات في الأسبوع، كما باتت ثلاثة ارباع المستشفيات خارج الخدمة.

أما المستشفيات التي تواصل عملها فلديها القليل من المستلزمات الطبية والأدوية كما أنها مضطرة لشراء الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بعشرين ضعف سعره الأصلي.

وتطالب المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من نيسان/ابريل، بتوفير ظروف أمنية تتيح لها الوصول إلى الخرطوم ودارفور من أجل تزويد مخازنهم التي نهبت أو دمرت بسبب القتال.

لكن حتى الآن، لم تتمكن تلك المنظمات إلا من إيصال كمية صغيرة جدًا من الأدوية والأغذية إذ أن العاملين فيها لا يستطيعون التحرك بسبب المعارك وشحنات المساعدات التي وصلت جوًا لا تزال عالقة لدى الجمارك.

أما بعض المناطق في دارفور، فأضحت الآن معزولة تمامًا عن العالم من دون كهرباء أو إنترنت أو هاتف ويقول نشطاء سودانيون أنهم يخشون الأسوأ.

وفيما رحبت واشنطن والرياض بتمديد الهدنة لخمسة أيام أخرى، يخشى السودانيون الآن على الأرض حصول "حرب أهلية شاملة"، بحسب كلمات تحالف قوى الحرية والتغيير، الكتلة المدنية التي أطاحها الجنرالان المتحاربين اللذان كان حليفين ونفذا معًا انقلاب العام 2021.

"ينبغي التسلح"

ودق هذا التحالف ناقوس الخطر، بسبب النداءات التي وجهها الطرفان ويدعوان فيها المدنيين إلى التسلح.

وطرح مجددًا موضوع دارفور حيث يشارك في المعارك الجيش وقوات الدعم السريع ومقاتلون قبليون ومدنيون مسلحون، عندما دعا حاكم الإقليم، وهو زعيم فصيل متمرد سابق متحالف الآن مع الجيش، كل المواطنين إلى التسلح "لحماية الممتلكات".

وقال مواطن من هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع تشاد لوكالة فرانس برس: "في الوضع الحالي، ينبغي أن نتسلح، لأن الجميع في خطر، الناس يجدون أنفسهم وحدهم في حين تتم مهاجمتهم في بيوتهم التي تتعرض للنهب".

غير أن مواطنًا آخر يرى أن دعوة المدنيين إلى حمل السلاح أمر "غير مسؤول بتاتًا وهي دعوة خطرة يمكن أن تقودنا إلى الحرب الأهلية".

ويخشى جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ودول أخرى مجاورة من امتداد عدوى الحرب إليها وتطلب مساعدات من الأمم المتحدة التي تؤكد أنها لم تحصل إلا على القليل من الأموال من مموليها.

الاثنين، حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الحرب قد يدفع السودان إلى قائمة الدول المهددة بمجاعة قريبة.

وخلال بضعة أيام سيبدأ موسم الأمطار الذي يحمل معه أوبئة عدة، من الملاريا الى الكوليرا.