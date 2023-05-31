ماكرون يحض الأوروبيين على شراء أسلحة أوروبية

بقلم: Euronews

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بوتين أيقظ حلف الناتو عبر أسوأ صدمة، وهي غزو أوكرانيا. كما دعى ماكرون الأوروبيين إلى امتلاك "قدرة ضرب في العمق" وإلى شراء أسلحة أوروبية.

حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأوروبيين على شراء أسلحة أوروبية. جاء ذلك خلال خطاب ألقاه ماكرون أمام منتدى "غلوبسيك" في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وأكد الرئيس الفرنسي على أن "أوروبا الدفاعية"، "الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي" هي "أمر حتمي لكي تكون هناك مصداقية على المدى الطويل"، داعيا الأوروبيين إلى امتلاك "قدرة ضرب في العمق" وإلى شراء أسلحة أوروبية.

وتابع ماكرون في خطابه: "يعود إلينا نحن الأوروبيون، في المستقبل أن نمتلك قدرتنا الخاصة على الدفاع عن أنفسنا وإدارة جوارنا"، مضيفا "جغرافيتنا لن تتغير". وأوضح أن "روسيا ستبقى روسيا مع نفس الحدود"، و"يجب أن نبني فضاء، يتيح لنا التعايش بأكثر الطرق سلمية، بدون أي سذاجة، مع روسيا الغد".

وأضاف الرئيس الفرنسي الذي اعتبر في 2019 ان حلف شمال الاطلسي في حالة "موت سريري"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أيقظ الحلف عبر أسوأ صدمة" من خلال غزو أوكرانيا.

وتابع ماكرون: "نحتاج اليوم إلى مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مضاد فعال"، مضيفا "هذا أمر حتمي. وهو ما نقوم به. علينا تكثيفه لأن ما هو على المحك في الأشهر المقبلة هو إمكانية سلام يتم اختياره وبالتالي يكون دائما".