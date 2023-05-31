الجيش الروسي يؤكد أنه دمر "آخر" سفينة حربية أوكرانية

بقلم: يورونيوز

أعلنت روسيا الأربعاء مسؤوليتها عن تدمير سفينة الإنزال "يوري أوليفيرينكو" في أوديسا (جنوب أوكرانيا)، والتي تقول موسكو إنها السفينة الحربية "الأخيرة" التابعة للبحرية الأوكرانية كانت لا تزال في الخدمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في 29 (أيار/مايو)، نتيجة لضربات أسلحة عالية الدقة شنّتها القوات الجوية الفضائية الروسية على منطقة رسو سفن عسكرية في ميناء أوديسا، دُمّرت آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية +يوري أوليفيرينكو+".

قالت وزارة الدفاع الروسية الإثنين إن قواتها قصف "مطارات" في أوكرانيا و"دمرت" كلّ أهدافها. من جانبها قالت وكرانيا إنها إسقطت 11 صاروخ إسكندر أطلقتها روسيا.

وأعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني أن قوات بلاده اعترضت 37 صاروخ كروز و29 مسيّرة روسية في هجوم ليلي جديد شنّته موسكو، وقال زالوجني عبر تلغرام: "الليلة الماضية، هاجم المحتلون مواقع عسكرية ومواقع منشآت حيوية في أوكرانيا" بإطلاق "ما يصل إلى 40 صاروخ كروز" من طائرات فوق بحر قزوين وأُسقطت 37 من هذه الصواريخ، "وحوالى 35 مسيّرة" من الشمال والجنوب أُسقط 29 منها.