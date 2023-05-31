دراسة: أكثر من %80 من متعاطي المخدرات في نيويورك يتناولون "الفنتانيل" الفتاك دون علمهم

بقلم: يورونيوز

الفنتانيل مخدّر رخيص يصنع في المختبرات، ويستبدل الهيرويين ذي كلفة الانتاج العالية، لذللك انتشر بكثافة في سوق المخدرات الأمريكية، وتسبّبَ في وفاة نحو 70 ألف شخص بفعل جرعات زائدة منه العام الماضي.

يستخدم أكثر من 80 في المئة ممن يتعاطون المخدرات في نيويورك، مادة الفنتانيل الأفيونية الإصطناعية القوية التي أدت إلى ارتفاع كبير في الجرعات الزائدة المميتة في الولايات المتحدة، لكنّ نسبة من يتناولونها طوعاً تقتصر على 18 في المئة، على ما أفادت دراسة تتعلق بمخاطر الإدمان على هذا المنتج.

ويُصنّع مخدّر الفنتانيل في المختبرات، وتقلّ تكلفة إنتاجه عن الهيرويين، وهو منتشر بكثافة في سوق المخدرات الأمريكية منذ سنوات، وتسبّبَ في وفاة نحو 70 ألف شخص بفعل جرعات زائدة منه عام 2022 من إجمالي الوفيات بجرعات زائدة في الولايات المتحدة والبالغ 196 آلاف، وهو رقم قياسي.

وتُعدّ أزمة المواد الأفيونية إحدى أبرز مشكلات الصحة العامة في الولايات المتحدة، وقد أجازت إدارة الأدوية الأمريكية في المدة الأخيرة الاستحصال من دون وصفة طبية على ترياق ناركان (نالوكسون) للجرعات الزائدة التي يسببها الفنتانيل، سعياً إلى لجم هذا المنحى.

وأوضحت معدّة الدراسة أستاذة علم الأوبئة في كلية الصحة العامة العالمية في جامعة نيويورك كورتني ماكنايت، أن "الغالبية العظمى ممن شملتهم الدراسة، أفادوا بأن الهيرويين هو المخدّر الرئيسي" الذي يستخدمونه، لكنّها لاحظت أن "قلّة منهم يملكون الوسائل لتجنب الفنتانيل".

وأجرى الفريق الذي أعدّ الدراسة تحاليل لقياس السميّة على عينة من 313 متعاطياً للمخدرات، أجابوا جميعاً في الوقت نفسه عن أسئلة استبيان، وأجريت مع 162 منهم مقابلات أكثر تعمقاً، بين تشرين الأول/أكتوبر 2021 وكانون الأول/ديسمبر 2022.

وأظهرت التحاليل وجود الفنتانيل لدى 83 في المئة من المشمولين بالدراسة، مع الهيرويين أو من دونه، لكنّ "18 في المئة فحسب قالوا إنهم استخدموا الفنتانيل في المدة الأخيرة عن سابق تصور وتصميم"، بحسب الدراسة التي نُشرت الأربعاء في مجلة إنترناشونال جورنال أوف دراغ بوليسي".

ورأت كورتني ماكنايت أن الخطر يتمثل في إمكان زيادة إدمان الفنتانيل، وهو أقوى بكثير من الهيرويين، وبالتالي زيادة خطر الجرعات الزائدة.

ونقلت الدراسة عن مستخدم يُدعى دوغ وصفه الفنتانيل بأنه "شيطان"، لكنه رأى أن "الهيرويين اليوم ليس جيداً بل هو رديء جداً".

وأشارت كورتني ماكنايت في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن "جميع المشمولين بالدراسة تقريباً، أعربوا عن قلقهم من تناول جرعات زائدة". وأوضحت أن إجاباتهم أظهرت أن واحداً من كل أربعة مستخدمين تناول جرعة زائدة مرة واحدة على الأقل في الأشهر الستة السابقة للدراسة.

وشهدت نيويورك ارتفاعاً في عدد الوفيات بجرعات زائدة في السنوات الأخيرة، إذ توفي 942 شخصاً عام 2015 في مقابل 2668 عام 2021.