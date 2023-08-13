شاهد: انتشار غير مسبوق لمخدر الزومبي في شوارع مدينة كنسينغتون الأمريكية.. مشاهد مخيفة ومرعبة

يظهر الفيديو عشرات المدمنين في حي فيلي الذي يعتبر بحسب وسائل الإعلام الأمريكية أكبر سوق مخدرات لـ«ترانك" والهيروين في الساحل الشرقي. ويحول هذا المخدر المدمنين إلى ما يشبه "الزومبي" أو الأحياء الموتى.

يعاني سكان مدينة كنسينغتون في ولاية بنسلفانيا من ازدياد غير مسبوق في أعداد المدمنين على مخدر جديد باسم "ترانك" وهو مخدر أفيوني اصطناعي أقوى 50 مرة من الهيروين.

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ويتم تصنيع مخدر "ترانك" عن طريق مزج مادة الزيلازين وهي دواء بيطري يشبه الكوكايين ويعطى للحيوانات الضخمة (الخيول والفيلة) بغرض تهدئتها وتسكين الألم إضافة للفنتانيل المخدر الأكثر فتكا بالبشر.

وتقول كولين وهي متطوعة من منظمة "سافاج سيسترز" لمساعدة المدمنين: "يستمر مفعول هذا المخدر لفترة طويلة، ويصبح المدمن غير مدرك لمحيطه أو لجسمه كما يفقد السيطرة الكاملة للجسم أنه يقتل الخلايا ببطء."

ويتسبب هذا المخدر بالنعاس والنسيان إضافة إلى بطء التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض حاد في ضغط الدم، يمكن تعاطيه عن طريق الحقن أو التدخين أو الاستنشاق عبر الأنف. ومن آثاره أيضا ظهور تقرحات جلدية متعفنة مما قد يؤدي إلى بتر الأطراف أو زراعة جلد جديد.

وبلغ عدد الجرعات الزائدة المميتة في الولايات المتحدة في عام 2022 ما يقرب من 110 آلاف حالة وفاة.