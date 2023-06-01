آخر مرة؟ ميسي يشارك في تدريب مع باريس سان جرمان وسط تكهنات بشأن مستقبله

بقلم: يورونيوز

لم يحسم النجم الأرجنتيني وبطل العالم في مونديال قطر 2022 بعد قراره بشان مستقبله، لكن هناك مؤشرات حول عودته إلى برشلونة

شارك ليونيل ميسي الخميس في التدريب مع فريقه باريس سان جرمان، حيث يستعد حامل لقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم لمواجهة كليرمون فوت السبت، 3 حزيران/يونيو ضمن الجولة الأخيرة من الدوري.

وكان باريس سان جرمان قد ضمن الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 السبت الماضي في المرحلة السابعة والثلاثين، أي قبل الأخيرة.

وشوهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء التدريب الذي قد يكون آخر مرة له بقميص باريس سان جرمان.

ولم يقرر بطل العالم الخطوة التالية في مسيرته، لكن هناك مؤشرات وإشاعات حول عودته إلى برشلونة، أو انتقاله ضمن صفقة مربحة إلى نادي الهلال السعودي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت الأربعاء أن فريق إنتر ميامي الأمريكي يتفاوض حاليا مع برشلونة على التعاقد مع ميسي، بحيث ينتقل ميسي إلى ميامي، ثم يُعيره ميامي لبرشلونة لمدة موسم أو موسمين.

ومن المتوقع أن يتخذ اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا قرارا في الأيام القليلة المقبلة.

وسجل ميسي أثناء المباراة أمام ستراسبورغ هدف التعادل لفريقه باريس سان جرمان (1-1)، محقاا بذلك اللقب الوحيد للعمالقة الفرنسيين لهذا الموسم.