شاهد: الإحتفالات تستمر في الأردن قبل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

بقلم: يورونيوز

حضر نحو 4000 شخص الحفل، أغلبهم من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين بالديوان وكبار شخصيات المجتمع الأردني والمشايخ ورؤساء العشائر والقادة النقابيين والصحفيين والسياسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية.

حفلات منفصلة نظمها ملك وملكة الأردن قبل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ذي الـ 28 ربيعا والذي من المقرر أن يعقد قرانه على رجوى السيف، هذا الخميس في حفل زفاف في الأردن.

وأشرف الملك عبد الله الثاني، الذي كان يرتدي الزي العسكري، ووشاح الرأس الأردني الشهير باللونين الأحمر والأبيض على حفل الرجال في الديوان الملكي الهاشمي.

وحضر نحو 4000 شخص الحفل، أغلبهم من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين بالديوان وكبار شخصيات المجتمع الأردني والمشايخ ورؤساء العشائر والقادة النقابيين والصحفيين والسياسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية.

وبعد كلمته قدم الملك لابنه سيفا "كرمز للعدل والدفاع عن الوطن". من جهتها، أقامت الملكة رانيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حفل استقبال للسيدات تضمن حفلاً غنائياً وعشاءً على شرف العروس.