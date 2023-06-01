EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

رغم هزيمته.. مخاوف في مدينة الرقة السورية من عودة تنظيم داعش

مدينة الرقة
مدينة الرقة   -  Copyright  EBU
بقلم:  يورونيوز

في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2022، تبنى تنظيم داعش هجومًا استهدف مقرًا لقوات الأمن بالمدينة أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، ما يشير إلى تنامي قوة التنظيم.

بحلول عام 2013، باتت مدينة الرقة السورية قاعدة لداعش، قبل أن يُهزم التنظيم وتعلن الولايات المتحدة قتل قائده أبو بكر البغدادي بغارة جوية.

واليوم، بدأ المسلحون الأكراد، الذين تسلموا السلطة في المدينة عام 2017، يلمسون تواجدًا للمتطرفين في المدينة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية عودة داعش.

"خطر دائم"

في الأسابيع الأخيرة، تم تكثيف الدوريات في الرقة بسوريا، حيث أصبح التهديد أكثر إلحاحًا.

ويقول أحمد الجلبية، أحد أفراد قوى الأمن الداخلي التابعة للقوات الكردية الحاكمة في الرقة: "لا نعرف من أين يمكن أن يأتي الخطر، لكن التهديد من داعش دائم وهذا ما يجعلنا نقيم الدوريات بشكل مستمر".

وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر 2022، تبنى تنظيم داعش هجومًا استهدف مقرًا لقوات الأمن بالمدينة أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، ما يشير إلى تنامي قوة التنظيم.

EBU
الأكرد يسيطرون على مدينة الرقةEBU

استقر خوف دائم على المدينة في وجه عدو غير مرئي في الغالب. وتلقى صاحب متجر، وهو أحد أكثر المتاجر ازدهارًا في الرقة، رسالة تهديد على هاتفه، موقعة من داعش، تطالب بـ "100.000 دولار" في غضون ثلاثة أيام.

وفي السوق، لم يعد هناك من يجرؤ على الحديث عن تنظيم الدولة الإسلامية، لأن "للجدران آذان" حسب قولهم، ما يسلّط الضوء على تواجد العناصر في المدينة.

مواضيع إضافية

كندا ستفرض طباعة تحذيرات من مضار التدخين على كل سيجارة

شاهد: تحديات جمة ومستقبل مبهم داخل مراكز إعادة تأهيل "فتية داعش" في سوريا

شاهد: موقع المزرعة التي فجر فيها أبو الحسين القرشي زعيم داعش المفترض في سوريا نفسه