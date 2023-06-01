ستولتنبرغ يزور أنقرة في "المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو

بقلم: يورونيوز

حلف شمال الأطلسي يكثف جهوده من أجل إقناع تركيا بالموافقة على انضمام السويد إلى الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أنه سيزور أنقرة "في المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال ستولتنبرغ في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي في أوسلو "أنا واثق من أن السويد ستكون عضوا، ونحن نعمل من أجل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".

ستوكهولم "تستوفي كل الشروط"

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم الخميس إن بلاده أوفت بكل شروط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودعا تركيا والمجر إلى رفع معارضتهما دون تأخير.

وصّرح بيلستروم في بداية اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في أوسلو "وفت السويد بكل الالتزامات التي تعهدنا بها في قمة مدريد العام الماضي، بما فيها التشريع الجديد حول الإرهاب". وأضاف "حان الوقت لتبدأ تركيا والمجر التصديق على عضوية السويد في الناتو".